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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abden-kanadaya-ilk-ortak-uye-olma-teklifi-1108806381.html
AB'den Kanada'ya ilk 'ortak üye' olma teklifi
AB'den Kanada'ya ilk 'ortak üye' olma teklifi
Sputnik Türkiye
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa devleti sayılmayan Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üye" olmasının önünü açmak istediklerini söyledi. Kanada, AB üyesi olabilir mi?
2026-09-16T12:34+0300
2026-09-16T12:34+0300
dünya
ursula von der leyen
mark carney
ab
kanada
üyelik
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Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, Kanada ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımayı hedeflediklerini söyleyerek, "CETA'dan geleceğe yönelik bir ittifaka geçerek ortak bir refah ve ekonomik güvenlik alanı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.'İlişkileri en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz'Tarafların akıllı imalat alanında işbirliği yapacağını, teknoloji ittifakı kuracağını ve savunma sanayisi altyapılarını bütünleştireceğini söyleyen von der Leyen, “Arktik bölgesinin de işbirliğinin öne çıkan alanlarından biri olacağını” da ekledi.Bu ortaklığın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, Avrupa ile Kanada'nın ortak gücünü artırmayı amaçladığını dile getiren von der Leyen, "Kanada ile ilişkilerimizi mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.Von der Leyen, Kanada Başbakanı Carney'ye hitaben, "Kanada'nın AB’nin ilk ortak üyesi olmasının önünü açmak için sizinle birlikte çalışmak istiyorum" dedi.AB anlaşmalarında 'ortak üyelik' statüsü yokAB anlaşmalarında halen "ortak üyelik" adıyla tanımlanmış resmi bir statü bulunmuyor. Von der Leyen'in teklifi bu bakımdan bir ilk ve ayrıntılarının taraflar arasında yapılacak görüşmelerle şekillendirilmesi gerekiyor.AB Antlaşması'na göre, Avrupa devleti niteliğindeki ülkeler Birliğe tam üyelik başvurusunda bulunabiliyor. Kanada coğrafi konumu nedeniyle Avrupa devleti sayılmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/hurmuz-bogazindaki-catismanin-abye-maliyeti-90-milyar-euro-oldu-1108802828.html
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ursula von der leyen, mark carney, ab, kanada, üyelik
ursula von der leyen, mark carney, ab, kanada, üyelik

AB'den Kanada'ya ilk 'ortak üye' olma teklifi

12:34 16.09.2026
© REUTERS Yves HermanUrsula von der Leyen, Mark Carney
Ursula von der Leyen, Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© REUTERS Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa devleti sayılmayan Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üye" olmasının önünü açmak istediklerini söyledi. AB anlaşmalarında ‘ortak üyelik’ adıyla resmi bir statü yok.
Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, Kanada ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımayı hedeflediklerini söyleyerek, "CETA'dan geleceğe yönelik bir ittifaka geçerek ortak bir refah ve ekonomik güvenlik alanı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

'İlişkileri en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz'

Tarafların akıllı imalat alanında işbirliği yapacağını, teknoloji ittifakı kuracağını ve savunma sanayisi altyapılarını bütünleştireceğini söyleyen von der Leyen, “Arktik bölgesinin de işbirliğinin öne çıkan alanlarından biri olacağını” da ekledi.
Bu ortaklığın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, Avrupa ile Kanada'nın ortak gücünü artırmayı amaçladığını dile getiren von der Leyen, "Kanada ile ilişkilerimizi mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.
Von der Leyen, Kanada Başbakanı Carney'ye hitaben, "Kanada'nın AB’nin ilk ortak üyesi olmasının önünü açmak için sizinle birlikte çalışmak istiyorum" dedi.

AB anlaşmalarında 'ortak üyelik' statüsü yok

AB anlaşmalarında halen "ortak üyelik" adıyla tanımlanmış resmi bir statü bulunmuyor. Von der Leyen'in teklifi bu bakımdan bir ilk ve ayrıntılarının taraflar arasında yapılacak görüşmelerle şekillendirilmesi gerekiyor.
AB Antlaşması'na göre, Avrupa devleti niteliğindeki ülkeler Birliğe tam üyelik başvurusunda bulunabiliyor. Kanada coğrafi konumu nedeniyle Avrupa devleti sayılmıyor.
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