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Tera Portföy'den SPK açıklaması
Tera Portföy'den SPK açıklaması
Sputnik Türkiye
Tera Portföy, SPK kararı kapsamındaki sürecin yatırımcı hakları gözetilerek yürütüleceğini bildirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T21:27+0300
2026-09-17T21:41+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
türkiye
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kap
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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında Tera Portföy'ün beş yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulurken, söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü.Tera Portföyden yapılan açıklamada, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri en üst düzeyde korunarak, düzenleyici kurumlarla tam iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtildi.Karar doğrultusunda Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DOH), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (T3B), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon (TP2) ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonun (TLV) TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.Şirket, SPK kararının yalnızca belirtilen fonlarla sınırlı olduğunu, diğer Tera Portföy fonlarının ve Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşların karardan etkilenmediğini açıkladı.Tera Grubu bünyesindeki banka, faktoring şirketi, aracı kurum ve yatırım holding iştiraklerinin kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.Tera Portföy, süreçte düzenleyici kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edildiğini belirterek, gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından fonları işleme kapatılan ve bazı fonlarının tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı açıklama yaptı.Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı fonların tasfiyesine karar verilmişti.Açıklama yapan şirketler, sürecin SPK tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda yürütüleceğini ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu bildirdi. Şirketler ayrıca fonlarında likidite sorunu bulunmadığını ve gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin karşılanacağını belirtti.
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap

Tera Portföy'den SPK açıklaması

21:27 17.09.2026 (güncellendi: 21:41 17.09.2026)
© AATera Portföy
Tera Portföy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
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Tera Portföy, SPK kararı kapsamındaki sürecin yatırımcı hakları gözetilerek yürütüleceğini bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında Tera Portföy'ün beş yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulurken, söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü.
Tera Portföyden yapılan açıklamada, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri en üst düzeyde korunarak, düzenleyici kurumlarla tam iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtildi.
Karar doğrultusunda Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DOH), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (T3B), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon (TP2) ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonun (TLV) TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.
Şirket, SPK kararının yalnızca belirtilen fonlarla sınırlı olduğunu, diğer Tera Portföy fonlarının ve Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşların karardan etkilenmediğini açıkladı.
Tera Grubu bünyesindeki banka, faktoring şirketi, aracı kurum ve yatırım holding iştiraklerinin kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.
Tera Portföy, süreçte düzenleyici kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edildiğini belirterek, gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından fonları işleme kapatılan ve bazı fonlarının tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı açıklama yaptı.
Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı fonların tasfiyesine karar verilmişti.
Açıklama yapan şirketler, sürecin SPK tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda yürütüleceğini ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu bildirdi. Şirketler ayrıca fonlarında likidite sorunu bulunmadığını ve gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin karşılanacağını belirtti.
Mali şube - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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