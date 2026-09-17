https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bddkdan-bankalarin-hisse-geri-alimlarina-yonelik-karar-1108837422.html

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların 16 Eylül’den sonra Borsa İstanbul’dan geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık’a kadar... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T16:23+0300

2026-09-17T16:23+0300

2026-09-17T16:24+0300

ekonomi̇

bddk

banka

borsa i̇stanbul

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların kendi hisselerini geri almasına ilişkin yeni bir karar aldı.BDDK’nin kararına göre, bankaların 16 Eylül’den sonra Borsa İstanbul’dan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık’a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.Karar 31 Aralık’a kadar uygulanacakBDDK’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre Kurul, bugünkü toplantısında 17 Eylül tarihli ve “E-24049440-045.01-203166” sayılı yazıyı inceledi.Buna göre, payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül’den sonra piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi payları, 31 Aralık’a kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi kapsamında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.Kredi ve piyasa riski hesaplamalarına dahil edilmeyecekBDDK ayrıca söz konusu paylara ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında da düzenlemeye gitti.Karar kapsamında bankaların geri aldığı söz konusu payların, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ayasofyanin-altindaki-tuneller-icin-yeni-aciklama-guvenli-olan-kisimlari-ziyarete-acilabilir-1108832217.html

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