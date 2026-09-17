https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/tem-otoyolunda-tir-yangini-esenyurt-edirne-yonu-trafige-kapatildi-1108837682.html
TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T16:32+0300
2026-09-17T16:32+0300
2026-09-17T16:32+0300
türki̇ye
tir
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108837787_0:88:273:242_1920x0_80_0_0_b9138110992267008abed2638ca64641.jpg
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyolun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.Seyir halindeki TIR’da yangın çıktıTEM Otoyolu’nda Edirne yönünde ilerleyen TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesi sürüyorOlay yerine ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bddkdan-bankalarin-hisse-geri-alimlarina-yonelik-karar-1108837422.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108837787_0:63:273:268_1920x0_80_0_0_6326122c14efad86774dd5517d57e555.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tir, yangın
TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyolun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
Seyir halindeki TIR’da yangın çıktı
TEM Otoyolu’nda Edirne yönünde ilerleyen TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.