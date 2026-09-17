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TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyolun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.Seyir halindeki TIR’da yangın çıktıTEM Otoyolu’nda Edirne yönünde ilerleyen TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesi sürüyorOlay yerine ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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tir, yangın
tir, yangın

TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı

16:32 17.09.2026
© FotoğrafEsenyurt yangın
Esenyurt yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Fotoğraf
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyolun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

Seyir halindeki TIR’da yangın çıktı

TEM Otoyolu’nda Edirne yönünde ilerleyen TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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