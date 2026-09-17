https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/tem-otoyolunda-tir-yangini-esenyurt-edirne-yonu-trafige-kapatildi-1108837682.html

TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu’nda TIR yangını: Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T16:32+0300

2026-09-17T16:32+0300

2026-09-17T16:32+0300

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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyolun Esenyurt-Edirne yönü trafiğe kapatıldı.Seyir halindeki TIR’da yangın çıktıTEM Otoyolu’nda Edirne yönünde ilerleyen TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesi sürüyorOlay yerine ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bddkdan-bankalarin-hisse-geri-alimlarina-yonelik-karar-1108837422.html

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