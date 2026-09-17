https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/tatilcileri-ilgilendiren-paket-tur-karari-ucret-farki-iade-edilecek-1108829535.html

Tatilcileri ilgilendiren paket tur kararı: Ücret farkı iade edilecek

Tatilcileri ilgilendiren paket tur kararı: Ücret farkı iade edilecek

Sputnik Türkiye

Kayseri’de Şerife Erdoğdu’nun satın aldığı paket turun şirket tarafından iptal edilmesinin ardından alternatif tur için ödediği 34 bin 825 liralık fiyat... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T12:00+0300

2026-09-17T12:00+0300

2026-09-17T12:00+0300

türki̇ye

tur

paket

iade

ali bin nasır (hakem)

kocasinan

ege bölgesi

tüketici hakem heyeti

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Kayseri’de Tüketici Hakem Heyeti, satın aldığı paket turun şirket tarafından iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34 bin 825 liralık ücret farkının iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.Kocasinan ilçesinde yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle Ege Bölgesi’ni kapsayan bir gezi programına katılmak için 31 Ocak’ta bir seyahat acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırdı.65 bin 175 liralık tur şirket tarafından iptal edildiGezinin başlamasına kısa süre kala Erdoğdu’nun satın aldığı paket tur şirket tarafından iptal edildi. Bunun üzerine ödediği 65 bin 175 lira kendisine iade edildi.Daha sonra şirket tarafından sunulan alternatif tura yönlendirilen Erdoğdu, 34 bin 825 lira daha ödeyerek toplam 100 bin liralık başka bir tura ailesiyle birlikte katıldı.Ücret farkı için hakem heyetine başvurduErdoğdu, bir arkadaşından ödediği fiyat farkının tüketici mevzuatına aykırı olduğu yönünde bilgi aldıktan sonra konuyu araştırdı. Tüketici danışma hattından da bilgi alan Erdoğdu, tatilden döndükten sonra belgelerini hazırlayarak e-Devlet üzerinden Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.Erdoğdu, şirket yetkililerinin ücret farkının alınmaması halinde zarara uğrayacaklarını ve mali açıdan zor durumda kalacaklarını söylediklerini, tatil planının aksamaması için de söz konusu farkı ödediğini anlattı.Hakem heyetinden 34 bin 825 liranın iadesine kararKocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından yapılan incelemede, ilk paket turun şirket tarafından iptal edilmesinin tüketiciden kaynaklanmadığı belirlendi.Heyet, acente tarafından alınan 34 bin 825 liralık fiyat farkının mevzuata aykırı olduğu kanaatine vardı. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu tutarın firma tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verildi.'Başta uğraşmaya değmez diye düşündüm'Başvurusunun yaklaşık iki ay içinde sonuçlandığını ve kendisine gönderilen tebligatta haklı bulunduğunun bildirildiğini belirten Erdoğdu, şunları söyledi:"Benim için aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini iyi hissettiriyor. Fırsatçılara fırsat vermemiş olmak, bundan sonra hizmet kalitelerini daha da artıracaklarını düşünmek güzel bir his. Başta uğraşmaya değmez diye düşündüm. Açıkçası haklı bulunur muyum, bulunmaz mıyım gibi endişelerim de vardı ama sonrasında kaybedecek bir şeyim olmadığını görünce denemek istedim. Zaten bu sıfır maliyetle yapılabilen bir şey. e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlar çok kolay bir şekilde şikayet dilekçelerini oluşturup gerekli belgeleri de sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilirler."Paket tur sözleşmelerinde tüketicilere uyarıTüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise paket tur sözleşmelerinde tüketiciden kaynaklanmayan değişikliklere karşı tüketicileri koruyan hükümlerin bulunduğunu belirtti.Özellikle tatil sezonu öncesinde sonradan talep edilen ek ücretlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Şahin, tüketicilerin paket tur satın alırken sözleşmenin bir örneğini almalarının ve saklamalarının önem taşıdığını söyledi.Şahin, yapılan ödemeler ile sonradan talep edilen ek ücretlerin de belgelenmesinin hak arama sürecinde önemli olduğunu kaydetti.'Paket tur sözleşmesi tüketiciyi koruyan bir sözleşmedir'Tüketicilerin uğradıkları haksızlığın miktarını gerekçe göstererek hak aramaktan vazgeçmemesi gerektiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:"Tüketici kendisine sunulan hizmetin ne olduğunu bilip, sonra altına imza attığı kağıtta nelerin yazıldığını okuduktan sonra asla kandırılacakları bir durum yok. Karşı taraf kandırırsa da parasını geri alma hakkı var. Bu anlamda paket tur sözleşmesi tüketiciyi koruyan bir sözleşmedir."

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tur, paket, iade, ali bin nasır (hakem), kocasinan, ege bölgesi, tüketici hakem heyeti