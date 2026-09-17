https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/super-ligin-yayin-ihalesinde-tarih-belli-oldu-1108839772.html

Süper Lig'in yayın ihalesinde tarih belli oldu

Süper Lig'in yayın ihalesinde tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T18:45+0300

2026-09-17T18:45+0300

2026-09-17T18:45+0300

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının devrine ilişkin ihale süreci için Riva'da bir araya geldi.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda, Türk futbolunun uluslararası tanınırlığını artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin gelirlerini yükseltmeye yönelik işbirlikleri değerlendirildi.Toplantıda ayrıca yeni yayın ihalesi dönemi için yol haritası oluşturulurken, önde gelen futbol ülkelerinin yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.Yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması kararlaştırılırken, ihale kurulu toplantılarının 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilmesi planlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/super-lig-kombine-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuzu-3-bin-lira-1108199839.html

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