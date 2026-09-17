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Süper Lig'in yayın ihalesinde tarih belli oldu
Süper Lig'in yayın ihalesinde tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T18:45+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının devrine ilişkin ihale süreci için Riva'da bir araya geldi.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda, Türk futbolunun uluslararası tanınırlığını artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin gelirlerini yükseltmeye yönelik işbirlikleri değerlendirildi.Toplantıda ayrıca yeni yayın ihalesi dönemi için yol haritası oluşturulurken, önde gelen futbol ülkelerinin yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.Yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması kararlaştırılırken, ihale kurulu toplantılarının 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilmesi planlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/super-lig-kombine-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuzu-3-bin-lira-1108199839.html
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süper lig, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, tv
süper lig, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, tv

Süper Lig'in yayın ihalesinde tarih belli oldu

18:45 17.09.2026
© AA uzaktan kumanda - tv - televizyon
 uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlardaki yayın haklarının devrine ilişkin ihale süreci için Riva'da bir araya geldi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda, Türk futbolunun uluslararası tanınırlığını artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin gelirlerini yükseltmeye yönelik işbirlikleri değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca yeni yayın ihalesi dönemi için yol haritası oluşturulurken, önde gelen futbol ülkelerinin yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.
Yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması kararlaştırılırken, ihale kurulu toplantılarının 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilmesi planlandı.
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