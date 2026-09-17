https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/spkdan-tedbir-aciklamasi-kisa-sure-icinde-duyurulacak-1108825795.html
SPK’dan 'tedbir' açıklaması: 'Kısa süre içinde duyurulacak'
SPK’dan 'tedbir' açıklaması: 'Kısa süre içinde duyurulacak'
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini ve bir dizi tedbir alındığını açıkladı. Tedbirlerin kısa... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T10:11+0300
2026-09-17T10:11+0300
2026-09-17T10:11+0300
ekonomi̇
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bir dizi tedbir alındığını duyurdu. Kurul, söz konusu tedbirlerin ayrıntılarının kısa süre içerisinde SPK’nın internet sitesinden kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.”Finansal İstikrar Komitesi toplandıSPK’nın açıklaması, Finansal İstikrar Komitesi’nin finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdiği toplantının ardından geldi.Komite, saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı.Bakanlıktan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklamaFinansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/merkez-bankasindan-likidite-adimi-1108825196.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa
SPK’dan 'tedbir' açıklaması: 'Kısa süre içinde duyurulacak'
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini ve bir dizi tedbir alındığını açıkladı. Tedbirlerin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bir dizi tedbir alındığını duyurdu. Kurul, söz konusu tedbirlerin ayrıntılarının kısa süre içerisinde SPK’nın internet sitesinden kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.
SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.”
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
SPK’nın açıklaması, Finansal İstikrar Komitesi’nin finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdiği toplantının ardından geldi.
Komite, saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı.
Bakanlıktan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.
Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir."