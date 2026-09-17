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Merkez Bankası’ndan likidite adımı
Merkez Bankası’ndan likidite adımı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından likidite imkânlarını gözden geçirdi. Haftalık repo ihaleleriyle... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T10:01+0300
2026-09-17T10:01+0300
ekonomi̇
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı bildirildi.Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak.TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/finansal-istikrar-komitesi-toplandi-piyasalardaki-gelismeler-masada-1108824546.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası’ndan likidite adımı

10:01 17.09.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Mustafa Çiftçi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından likidite imkânlarını gözden geçirdi. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları dikkate alınarak artırılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı bildirildi.
Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak.
TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.
Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacak.
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