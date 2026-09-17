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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/spkdan-borsada-cok-sayida-islem-yasagi-getirildi-bazi-kisiler-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1108825484.html
SPK'dan borsada çok sayıda işlem yasağı getirildi: Bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
SPK'dan borsada çok sayıda işlem yasağı getirildi: Bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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SPK, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu 2 yıl süreyle işlem... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T10:04+0300
2026-09-17T10:17+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında Pusula Portföy Yönetimi AŞ de işlem yasağı kapsamına alındı. 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildiSPK'nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/59 sayılı bülteninde yer alan kararlara göre, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101. maddesi ile V-101.1 sayılı Tebliğ'in 5/2 ve 6/2 maddelerine dayandırıldı.Kurul ayrıca KTLEV pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK bülteninde söz konusu eylemler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında gösterildi.Pusula Portföy hakkında da karar verildiSPK, KTLEV pay piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kendi nam ve hesabına KTLEV pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Kararda, tedbirin 6362 sayılı SPKn'nun 101. maddesi ile V-101.1 sayılı Tebliğ'in 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.Ayrıca daha önce 6 aylık geçici işlem yasağı uygulanan 12 kişinin bu sürelerinin, yeni verilen 2 yıllık işlem yasağından düşülmesine karar verildi.Bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulduGündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. SPK, GUNDG pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarı­çalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İbrahim Bekci hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. SPK ayrıca Bekci hakkında 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Kurul, söz konusu kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.Bazı kişilerin tüm sermaye piyasası lisansları iptal edildiSPK, KTLEV ve GUNDG pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan bazı kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi amacıyla bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul

SPK'dan borsada çok sayıda işlem yasağı getirildi: Bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

10:04 17.09.2026 (güncellendi: 10:17 17.09.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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SPK, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında Pusula Portföy Yönetimi AŞ de işlem yasağı kapsamına alındı.

2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi

SPK'nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/59 sayılı bülteninde yer alan kararlara göre, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101. maddesi ile V-101.1 sayılı Tebliğ'in 5/2 ve 6/2 maddelerine dayandırıldı.
Kurul ayrıca KTLEV pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK bülteninde söz konusu eylemler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında gösterildi.

Pusula Portföy hakkında da karar verildi

SPK, KTLEV pay piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kendi nam ve hesabına KTLEV pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Kararda, tedbirin 6362 sayılı SPKn'nun 101. maddesi ile V-101.1 sayılı Tebliğ'in 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.
Ayrıca daha önce 6 aylık geçici işlem yasağı uygulanan 12 kişinin bu sürelerinin, yeni verilen 2 yıllık işlem yasağından düşülmesine karar verildi.

Bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. SPK, GUNDG pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarı­çalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İbrahim Bekci hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. SPK ayrıca Bekci hakkında 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Kurul, söz konusu kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.

Bazı kişilerin tüm sermaye piyasası lisansları iptal edildi

SPK, KTLEV ve GUNDG pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan bazı kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.
Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi amacıyla bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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