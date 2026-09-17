https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/finansal-istikrar-komitesi-toplandi-piyasalardaki-gelismeler-masada-1108824546.html

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: 'Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişinde risk bulunmamaktadır'

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: 'Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişinde risk bulunmamaktadır'

Sputnik Türkiye

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilirken... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T09:41+0300

2026-09-17T09:41+0300

2026-09-17T09:53+0300

ekonomi̇

finans

mehmet şimşek

i̇stanbul

mali

borsa i̇stanbul

maliye bakanlığı

hazine

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Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi.Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Borsa İstanbul yüzde 5,54 değer kaybettiBorsa İstanbul’da dün sert düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 5,54 değer kaybederek 13 bin 122 puandan kapanmıştı.İşlemlerde özellikle banka hisselerinde sert düşüşler meydana gelmişti.Bazı fon şirketleri temerrüt açıkladıFinansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra milyarlarca lira büyüklüğünde varlık yöneten bazı fon şirketleri temerrüt açıkladı.Şirketler, satış emirlerinin yaklaşık 45 gün sonra devreye girebileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Tera Portföy bazı fonlarda değişikliğe gittiKomite toplantısı öncesindeki bir diğer gelişme ise Tera Portföy cephesinde yaşandı. Şirket, yönettiği bazı serbest fonlarda fiyat hesaplama ve yatırımcıya ödeme sürelerinde değişikliğe gitti.Şirket yönetimi “spekülatif atak” altında olduklarını açıkladı.İnfo Yatırım’ın merkezinde incelemeİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım’ın merkezinde inceleme yaptı.İnfo Yatırım ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’in İstanbul’da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp’in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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finans, mehmet şimşek, i̇stanbul, mali, borsa i̇stanbul, maliye bakanlığı, hazine