https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/sosyal-yardimlara-yeni-duzenleme-calismak-istemeyenin-maasi-kesilecek-1108822364.html

Sosyal yardımlara yeni düzenleme: Çalışmak istemeyenin maaşı kesilecek

Sosyal yardımlara yeni düzenleme: Çalışmak istemeyenin maaşı kesilecek

Sputnik Türkiye

Sosyal yardımlarda yen dönem başlıyor. Düzenlemeye göre bir yıl içerisinde nakdi yardımlardan bir defa faydalanıp da çalışabilir durumda olanların çalışmaması... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T08:02+0300

2026-09-17T08:02+0300

2026-09-17T08:02+0300

i̇şkur

sosyal yardım

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

yardım

i̇şsizlik

ekonomi̇

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Sosyal yardımlarda yeni düzenleme hayata geçiyor. Buna göre, son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanıp da 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olanlar İŞKUR’a bildirilecek. İşe yönlendirmenin kabul edilmemesi, yönlendirmeye rağmen görüşmeye gidilmemesi, yapılan iş teklifinin kabul edilmemesi halinde bu kişilerin yardımları bir yıl süreyle kesilecek.Çalışmamayı seçenlerin sayısı arttıHürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre yeni düzenlemede Türkiye'de 44 ayrı sosyal yardım programı bulunuyor. 2025 yılında sosyal yardım harcaması 587.1 milyar TL'ye ulaştı. Sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane sayısı ise 4 milyona yakın. Yaklaşık 15 milyona yakın kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor. Noyan yazısında bunlara dikkat çekerek şunları kaleme aldı:"Devletin sunduğu sosyal yardımlardan yararlanıp, çalışmamayı tercih edenlerin sayısının çok olduğu da tespit edilmiş. Bu duruma da iradi işsizlik deniyor. Daha açık bir anlatımla, devlet yardımları, kişileri çalışma hayatından uzaklaştırıyor. Bir süredir de kişileri çalışma hayatından uzaklaştıran sosyal yardımların yeniden gözden geçirilmesi gündemde.Sosyal yardımlar kesilebilirAma asıl önemli olan, İŞKUR’un bu konuda yeni yayımladığı, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama yönlendirilme işlemleri genelgesi. Genelgenin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, İŞKUR sistemine kaydedilen çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarına sunulan hizmetlerin yeniden belirlenmesi. Buna göre, son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanıp da 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İŞKUR’a bildirilecek ve bu kişilerin, iş arayan olarak, İŞKUR’a otomatik kaydı gerçekleşecek. İş arayan olarak kaydedilen bu kişiler, 20 gün içinde İŞKUR’a çağrılacak ve işe girişi konusunda eylem planı hazırlanacak.Bu kişiler ya eleman arayan işverenlere (açık iş) yönlendirilip, istihdam edilmeleri sağlanacak ya da İŞKUR’un mesleki beceri geliştirme programı olan aktif işgücü piyasası programlarına dahil edilecek. Sosyal yardım alanlara, İŞKUR’un, yönlendirildiği açık işleri ve katılması gereken aktif işgücü piyasası programlarını en fazla 3 kere reddetme hakkı tanınacak. İşe yönlendirmenin kabul edilmemesi, yönlendirmeye rağmen görüşmeye gidilmemesi, yapılan iş teklifinin kabul edilmemesi, aktif işgücü piyasası programlarına başlanmaması halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kişilerin sosyal yardımlarını bir yıl süreyle kesecek."

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i̇şkur, sosyal yardım, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, yardım, i̇şsizlik