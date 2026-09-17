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Rusya’da yeni Ebola aşısı canlı virüs örnekleri üzerinde başarıyla test edildi
Rusya’da yeni Ebola aşısı canlı virüs örnekleri üzerinde başarıyla test edildi
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Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola’ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T00:43+0300
2026-09-17T00:43+0300
sağlik
gamaleya araştırma merkezi
denis logunov
ebola aşısı
sudan
dünya sağlık örgütü (dsö)
rusya savunma bakanlığı
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Rus basınına konuşan Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni aşının birinci faz klinik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Rusya Savunma Bakanlığına bağlı 48’inci Merkezi Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmalarda mevcut canlı Ebola suşları üzerindeki ön testlerin başarıyla tamamlandığını belirten Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suşlarına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Ancak Logunov, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerinden bu örneklerin temin edilmesi sürecinin şu an için durduğunu ifade etti.Aşının başlangıçta "Sudan" ve "Bundibugyo" da dahil olmak üzere virüsün çeşitli türlerine karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirildiği, ancak çok bileşenli üretimin pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği belirtildi.Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenilirliği halihazırda kanıtlanıp klinik testlerden geçtiği için geliştiricilerin içeriği yalnızca "Bundibugyo" suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu sayede güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kongoda-ebola-salgini-zirve-yapti-vaka-sayisindaki-artis-yavasladi-1108772159.html
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gamaleya araştırma merkezi, denis logunov, ebola aşısı, sudan, dünya sağlık örgütü (dsö), rusya savunma bakanlığı
gamaleya araştırma merkezi, denis logunov, ebola aşısı, sudan, dünya sağlık örgütü (dsö), rusya savunma bakanlığı

Rusya’da yeni Ebola aşısı canlı virüs örnekleri üzerinde başarıyla test edildi

00:43 17.09.2026
© Dilara İrem SancarEbola
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Dilara İrem Sancar
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Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola’ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suşlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı.
Rus basınına konuşan Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni aşının birinci faz klinik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı 48’inci Merkezi Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmalarda mevcut canlı Ebola suşları üzerindeki ön testlerin başarıyla tamamlandığını belirten Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suşlarına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Ancak Logunov, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerinden bu örneklerin temin edilmesi sürecinin şu an için durduğunu ifade etti.
Aşının başlangıçta "Sudan" ve "Bundibugyo" da dahil olmak üzere virüsün çeşitli türlerine karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirildiği, ancak çok bileşenli üretimin pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği belirtildi.
Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenilirliği halihazırda kanıtlanıp klinik testlerden geçtiği için geliştiricilerin içeriği yalnızca "Bundibugyo" suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu sayede güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.
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