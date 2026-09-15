https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kongoda-ebola-salgini-zirve-yapti-vaka-sayisindaki-artis-yavasladi-1108772159.html

Kongo'da Ebola salgını zirve yaptı: Vaka sayısındaki artış yavaşladı

Kongo'da Ebola salgını zirve yaptı: Vaka sayısındaki artış yavaşladı

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) mayıs ayında başlayan Ebola salgınında yeni vaka sayısının düşmeye başladığı açıklandı. Sağlık Bakanı Samuel Roger... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T10:39+0300

2026-09-15T10:39+0300

2026-09-15T10:39+0300

sağlik

demokratik kongo cumhuriyeti

orta afrika cumhuriyeti

dünya sağlık örgütü (dsö)

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

ebola

ebola aşısı

ebola virüsü

ebola virüsü hastalığı (evd)

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınının zirve noktasına ulaştığı ve yeni vaka sayısındaki artışın yavaşladığı bildirildi.KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, ülkedeki vaka sayısının daha önce günde yaklaşık 120 seviyesinde olduğunu, bu sayının yaklaşık 80'e gerilediğini açıkladı. Kamba, buna rağmen salgına karşı alınan önlemlerin sıkı şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.Kamba, ülkedeki 62 sağlık bölgesinden 10'unda 22 günden uzun süredir yeni vaka görülmediğini belirtti. Bakan, bunlardan 6'sının 42 günden, 4'ünün ise 21 günden uzun süredir yeni vaka bildirmemesi nedeniyle salgının kontrol altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin güçlendiğini ifade etti.Vaka sayısı 7 bin 200'ü aştıKDC Sağlık Bakanlığı'nın 14 Eylül tarihli verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 7 bin 200'den fazla doğrulanmış vaka ve 3 bin 475'ten fazla ölüm kaydedildi. Salgın özellikle Ituri eyaletinde yoğunlaşırken, bölgede devam eden çatışmalar sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını ve temaslı takibini zorlaştırıyor.Geçen hafta ise KDC'nin Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki Sud-Ubangi eyaleti, Ebola vakalarının görüldüğü altıncı eyalet oldu. KDC'deki mevcut salgın, ülkede Ebola hastalığının ilk kez 1976'da tespit edilmesinden bu yana kaydedilen 17. salgın.Salgının kontrol altına alındığı yönündeki açıklamaya rağmen bazı yetkililer daha temkinli olunması gerektiğini belirtti.Bunia Milletvekili Iracan Gratien de Saint-Nicolas, salgının kontrol altında olduğuna ilişkin açıklamaların objektif verilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Iracan, yeni vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşün yanı sıra aktif bulaşın görüldüğü bölgelerin azalması, yeni vakaların çoğunun daha önce belirlenen temaslılardan çıkması ve temaslı takibinin etkin biçimde yapılması gibi göstergelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya da ağustos ayında yaptığı açıklamada, salgının zirveye ulaştığının söylenebilmesi için yeni vakaların büyük bölümünün daha önce belirlenmiş temaslılar arasından çıkması gerektiğini belirtmişti.Kaseya, ölümlerin yüzde 60 ila 70'inin sağlık kuruluşları dışında gerçekleştiğini ve temaslı listelerinin genişlemeye devam ettiğini aktarmıştı.Bundibugyo virüsü nedir?Bundibugyo virüsü (BDBV), insanlarda hastalığa yol açabilen dört Orthoebolavirus türünden biridir ve Bundibugyo virüs hastalığına (BVD) neden olur. Virüs, ilk kez 2007 yılında Uganda'nın Bundibugyo bölgesinde görülen salgınla tanımlandı.Hastalık; ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir. İlerleyen aşamalarda kusma, ishal, döküntü, organ işlevlerinde bozulma ve bazı vakalarda kanamalar görülebilir. Kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişebilir ve enfekte kişiler belirtiler başlamadan önce bulaştırıcı kabul edilmez.Virüsün insanlara bulaşmasının, enfekte hayvanların kan veya vücut salgılarıyla temas yoluyla başlayabildiği; insandan insana ise enfekte kişilerin kanı, salgıları ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya kontamine yüzey ve materyaller aracılığıyla gerçekleşebildiği belirtiliyor.Bundibugyo türüne karşı aşı var mı?Bundibugyo virüsüne karşı lisanslı bir aşı veya özel olarak onaylanmış bir tedavi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, erken tanı, hastaların destekleyici tedavisi, izolasyon, temaslı takibi, enfeksiyon kontrolü ve güvenli defin uygulamaları salgının kontrolünde temel yöntemler arasında yer alıyor.KDC'de daha yaygın Ebola virüsüne karşı kullanılan Ervebo aşısından 70 binden fazla doz bulunmasına rağmen, bu aşının Bundibugyo virüsüne karşı insanlarda ne ölçüde koruma sağladığı henüz kesin olarak bilinmiyor. DSÖ, Ervebo'nun mevcut salgında yalnızca araştırma protokolleri kapsamında kullanılmasını öneriyor.

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demokratik kongo cumhuriyeti

orta afrika cumhuriyeti

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demokratik kongo cumhuriyeti, orta afrika cumhuriyeti, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), ebola, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd)