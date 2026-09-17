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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1108826850.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da belirlenen hedefleri imha eden Rus ordusu, bu gece Kiev, Zaporojye ve Odessa bölgelerinde çok sayıda tesisi yerle bir... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T10:52+0300
2026-09-17T10:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
odessa
rus ordusu
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen bombardımanın detaylarını paylaştı.Daha önce yaptığı açıklamada gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla imha edilen noktaları duyurdu:📍Başkent Kiev ve Kiev Bölgesi:🔴Orta menzilli RAX-2X de dahil SİHA üretim ve depolama tesisi🔴Uzun ve orta menzilli SİHA üreten ve depolayan Pegas Arms'ın imalat tesisi🔴Uzun ve orta menzilli SİHA'ların bileşenlerini üreten ve kara bazlı robotik sistemleri kullanıma hazırlayan işletme🔴Ukrayna ordusu yararına kullanılan sunucu ekipmanlarının çalışmasını, ayrıca veri işleme, aktarım ve depolamayı (keşif verileri dahil) sağlayan en büyük merkez olan 'De Novo Veri Merkezi'🔴Kiev Bölgesi'ndeki askeri tesislerin kesintisiz çalışmasını sağlayan Brovary enerji depolama batarya parkı📍Zaporojye Bölgesi:🔴Ukrayna ve Avrupa'nın savunma sanayi işletmeleri tarafından kullanılan pik demir dökümü ve haddelenmiş çelik üretimi gerçekleştiren, Ukrayna'nın ana metalürji kuruluşu 'Zaporijstal' Metalürji Fabrikası🔴Ukrayna ordusu için elektronik istihbarat ve elektronik harp sistemleri ile uçaksavar güdümlü füzelerinin bileşenlerini üreten devlete ait 'İskra Bilimsel Üretim Kompleksi'📍Odessa Bölgesi:🔴Çernomorsk Limanı'nda askeri kargo taşıyan yük gemisi🔴İzmail Limanı'nı besleyen 'Artsiz' trafo merkezi🔴Romanya'dan ve İzmail Limanı'ndan askeri kargoların transit taşımacılığında kullanılan Dinyester Nehri üzerindeki iki karayolu köprüsü🔴Odessa'nın 11 km doğusunda seyreden ve Ukrayna ordusuna kargo taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-silah-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1108822755.html
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ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), odessa, rus ordusu, rusya
ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), odessa, rus ordusu, rusya

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı

10:52 17.09.2026
© SputnikRus yapımı Su-35 savaş uçağı
Rus yapımı Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da belirlenen hedefleri imha eden Rus ordusu, bu gece Kiev, Zaporojye ve Odessa bölgelerinde çok sayıda tesisi yerle bir etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen bombardımanın detaylarını paylaştı.

Daha önce yaptığı açıklamada gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla imha edilen noktaları duyurdu:

📍Başkent Kiev ve Kiev Bölgesi:

🔴Orta menzilli RAX-2X de dahil SİHA üretim ve depolama tesisi

🔴Uzun ve orta menzilli SİHA üreten ve depolayan Pegas Arms'ın imalat tesisi

🔴Uzun ve orta menzilli SİHA'ların bileşenlerini üreten ve kara bazlı robotik sistemleri kullanıma hazırlayan işletme

🔴Ukrayna ordusu yararına kullanılan sunucu ekipmanlarının çalışmasını, ayrıca veri işleme, aktarım ve depolamayı (keşif verileri dahil) sağlayan en büyük merkez olan 'De Novo Veri Merkezi'

🔴Kiev Bölgesi'ndeki askeri tesislerin kesintisiz çalışmasını sağlayan Brovary enerji depolama batarya parkı

📍Zaporojye Bölgesi:

🔴Ukrayna ve Avrupa'nın savunma sanayi işletmeleri tarafından kullanılan pik demir dökümü ve haddelenmiş çelik üretimi gerçekleştiren, Ukrayna'nın ana metalürji kuruluşu 'Zaporijstal' Metalürji Fabrikası

🔴Ukrayna ordusu için elektronik istihbarat ve elektronik harp sistemleri ile uçaksavar güdümlü füzelerinin bileşenlerini üreten devlete ait 'İskra Bilimsel Üretim Kompleksi'

📍Odessa Bölgesi:

🔴Çernomorsk Limanı'nda askeri kargo taşıyan yük gemisi

🔴İzmail Limanı'nı besleyen 'Artsiz' trafo merkezi

🔴Romanya'dan ve İzmail Limanı'ndan askeri kargoların transit taşımacılığında kullanılan Dinyester Nehri üzerindeki iki karayolu köprüsü

🔴Odessa'nın 11 km doğusunda seyreden ve Ukrayna ordusuna kargo taşıyan kuru yük gemisi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu
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