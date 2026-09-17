https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-silah-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1108822755.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna genelinde askeri sanayi kompleksi, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T08:34+0300

2026-09-17T08:34+0300

2026-09-17T08:39+0300

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rusya savunma bakanlığı

kiev

odessa

zaporojye bölgesi

hava saldırısı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, operasyon kapsamında Başkent Kiev'in yanı sıra Zaporojyeve Odessa bölgelerindeki metalürji ile radyoelektronik sanayi işletmelerinin, Ukrayna askeri sanayi kompleksi tesislerinin, enerji ve ulaşım altyapı hedeflerinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımında olan deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna genelinde sadece askeri hedeflere hassas saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html

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kiev

odessa

zaporojye bölgesi

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, kiev, odessa, zaporojye bölgesi, hava saldırısı, özel askeri harekat