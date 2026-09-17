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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-silah-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1108822755.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna genelinde askeri sanayi kompleksi, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T08:34+0300
2026-09-17T08:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
kiev
odessa
zaporojye bölgesi
hava saldırısı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, operasyon kapsamında Başkent Kiev'in yanı sıra Zaporojyeve Odessa bölgelerindeki metalürji ile radyoelektronik sanayi işletmelerinin, Ukrayna askeri sanayi kompleksi tesislerinin, enerji ve ulaşım altyapı hedeflerinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımında olan deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna genelinde sadece askeri hedeflere hassas saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, kiev, odessa, zaporojye bölgesi, hava saldırısı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, kiev, odessa, zaporojye bölgesi, hava saldırısı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da silah sanayisi tesisleri vuruldu

08:34 17.09.2026 (güncellendi: 08:39 17.09.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna genelinde askeri sanayi kompleksi, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında Başkent Kiev'in yanı sıra Zaporojyeve Odessa bölgelerindeki metalürji ile radyoelektronik sanayi işletmelerinin, Ukrayna askeri sanayi kompleksi tesislerinin, enerji ve ulaşım altyapı hedeflerinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımında olan deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.
Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna genelinde sadece askeri hedeflere hassas saldırılar düzenliyor.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’
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