https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-iki-gemi-vuruldu-1108840599.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan iki gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan iki gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk ve İzmail limanlarına askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T20:13+0300

2026-09-17T20:13+0300

2026-09-17T20:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

çernomorsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

rodion miroşnik

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada, Çernomorsk Limanı’nda askeri amaçlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu, İzmail Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat götüren ikinci bir geminin ise seyir halindeyken hedef alındığı belirtildi.Rus güçlerinin Ukrayna limanları ile askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1108826850.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, rodion miroşnik