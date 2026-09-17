https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-ilerleme-kaydedildi--1108831626.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de ilerleme kaydedildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de ilerleme kaydedildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T13:08+0300
2026-09-17T13:08+0300
2026-09-17T13:10+0300
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.Harkov'da kuşatma daralıyorAçıklamaya göre, ‘Kuzey’ grup birlikleri Harkov bölgesinde kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Yürütülen aktif harekât sonucunda Harkov bölgesindeki Malaya Volçya yerleşim birimi Rus birliklerinin kontrolüne geçti.Zaporojye'de ilerleme‘Doğu’ grup birlikleri de düşman savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Rozovka yerleşim yerini kurtardı.Ukrayna’nın kayıplarıBakanlık açıklamasına göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1.260'tan fazla asker ve 6 zırhlı savaş aracı kaybetti.Vurulan hedeflerRus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna’da militanlar tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat ve askeri malzeme depolarını, insansız hava araçları ile yedek parçalarının üretim atölyelerini ve depolama alanlarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerinin bulunduğu 152 noktayı vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından sekiz güdümlü hava bombası ve 956 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html
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rusya, ukrayna, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de ilerleme kaydedildi
13:08 17.09.2026 (güncellendi: 13:10 17.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.
Harkov'da kuşatma daralıyor
Açıklamaya göre, ‘Kuzey’ grup birlikleri Harkov bölgesinde kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Yürütülen aktif harekât sonucunda Harkov bölgesindeki Malaya Volçya yerleşim birimi Rus birliklerinin kontrolüne geçti.
‘Doğu’ grup birlikleri de düşman savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Rozovka yerleşim yerini kurtardı.
Bakanlık açıklamasına göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1.260'tan fazla asker ve 6 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna’da militanlar tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat ve askeri malzeme depolarını, insansız hava araçları ile yedek parçalarının üretim atölyelerini ve depolama alanlarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerinin bulunduğu 152 noktayı vurdu.
Hava savunma sistemleri tarafından sekiz güdümlü hava bombası ve 956 sabit kanatlı İHA düşürüldü.