https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/unlu-markanin-peynirinde-listeria-bakterisi-ciktigi-iddia-edildi-listeria-bakterisi-oldurucu-mu-1107521900.html
Ünlü markanın peynirinde 'listeria bakterisi' çıktığı iddia edildi: Listeria bakterisi öldürücü mü?
Ünlü markanın peynirinde 'listeria bakterisi' çıktığı iddia edildi: Listeria bakterisi öldürücü mü?
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tahsildaroğlu, beyaz peynir, listeria, listeria nedir, listeria öldürür mü, listeria zararlı mı, listeria peynir,
2026-07-24T14:21+0300
2026-07-24T14:21+0300
2026-07-24T14:26+0300
sağlik
peynir
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Türkiye'de zincir marketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı ürününde listeria bakterisi çıktığı iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini belirtti. Peki listeria bakterisi nedir? Listeria bakterisi öldürücü mü? Belirtiler neler?Zehirlenince ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, 16 Haziran'da kanser hastası bir kişi zincir marketten aldığı Tahsildaroğlu markasına ait Klasik Kırık Beyaz Peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye gitti. Peynirden zehirlendiğini düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede ise peynirde 'listeria' bakterisi tespit edildi. Peynirler için toplatma kararı çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin imha edildiğini belirtti.Listeria bakterisi nedir?Özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açan bir bakteri türü olarak biliniyor. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.Listeria bakterisi tehlikeli mi?Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, hamile kadınlarda, yaşlılarda ve bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Listeriyoz, Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.Listeria belirtileri nelerdir?Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Gıda güvenliği önlemlerine uyarak ve riskli gıdaları dikkatlice hazırlayarak bu bakteriden korunmak mümkündür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/avustralya-uyardi-zayiflamada-ve-diyabette-kullanilan-glp-1-nadir-goz-hastaligina-yol-acabilir-1107520025.html
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peynir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, listeria, bakteri, tahsildaroğlu, sağlık, listeria nedir, listeria öldürür mü
peynir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, listeria, bakteri, tahsildaroğlu, sağlık, listeria nedir, listeria öldürür mü
Ünlü markanın peynirinde 'listeria bakterisi' çıktığı iddia edildi: Listeria bakterisi öldürücü mü?
14:21 24.07.2026 (güncellendi: 14:26 24.07.2026)
Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan 'klasik kırık beyaz peynir' isimli ürününde listeria bakterisinin tespit edildiği iddia edildi. Bakanlık peynirlerin toplatılarak impa edildiğini belirtti. Peki Listeria bakterisi nedir?
Türkiye'de zincir marketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı ürününde listeria bakterisi çıktığı iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini belirtti. Peki listeria bakterisi nedir? Listeria bakterisi öldürücü mü? Belirtiler neler?
Zehirlenince ortaya çıktı
Sabah'ın haberine göre, 16 Haziran'da kanser hastası bir kişi zincir marketten aldığı Tahsildaroğlu markasına ait Klasik Kırık Beyaz Peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye gitti. Peynirden zehirlendiğini düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede ise peynirde 'listeria' bakterisi tespit edildi.
Peynirler için toplatma kararı çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin imha edildiğini belirtti.
Listeria bakterisi nedir?
Özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açan bir bakteri türü olarak biliniyor. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.
Listeria bakterisi tehlikeli mi?
Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, hamile kadınlarda, yaşlılarda ve bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Listeriyoz, Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Listeria belirtileri nelerdir?
Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Gıda güvenliği önlemlerine uyarak ve riskli gıdaları dikkatlice hazırlayarak bu bakteriden korunmak mümkündür.