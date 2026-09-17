https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/netanyahunun-new-york-ziyareti-oncesi-abd-gizli-servisi-devrede-1108830469.html

Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi ABD Gizli Servisi devrede

Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi ABD Gizli Servisi devrede

Sputnik Türkiye

İsrail basını, Netanyahu'nun New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin hazırlıklarında ABD Gizli Servisi'nin alışılmadık şekilde devreye girdiği bildirdi.

2026-09-17T12:24+0300

2026-09-17T12:24+0300

2026-09-17T12:25+0300

dünya

benyamin netanyahu

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İsrail basını, Netanyahu'nun New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin hazırlıklarında ABD Gizli Servisi'nin 'alışılmadık şekilde' devreye girdiği bildirdi.Bu gelişme, The Jerusalem Post’un haberine göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "tutuklama konusunda makamının yetkisi bulunmadığı" yönündeki son açıklamalarının yaşandı. İsrailli ‘diplomatik bir kaynak’, gazeteye yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyareti için hazırlıklarda "ABD Gizli Servisi'nin sıradışı bir şekilde aktif rol aldığını" söyledi.Havaalanı değişikliğiDetaylara hakim olduğu aktarılan kaynak, Netanyahu'nun New York ziyaretinde uçağının Queens bölgesindeki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceğini de doğruladı. Newark, Manhattan'a JFK'ye kıyasla daha yakın bir konumda bulunuyor. Netanyahu'nun uçağı önceki ziyaretlerinde genellikle JFK Havalimanı'nda park ediyordu.Kaynak, bu kararın ‘Mamdani ile olası bir provokasyona ilişkin endişelerle bağlantılı olduğu’ iddiasını reddetti. Uçağın mevcut ziyaret sırasında nerede park edileceği ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda havalimanıyla yürütülen görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını belirtti.Netanyahu'nun 23 Eylül Çarşamba günü New York'a inmesi, İsrail saatiyle 21.00'de (TSİ ile 22.00) BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve 25 Eylül'de, İsrail'e geri gitmesi bekleniyor.Mamdani'den Netanyahu için ne demişti?Mamdani, daha önce Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Mamdani, seçim kampanyası sırasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrinin uygulanması için başbakanın tutuklanmasını emredeceğini söylemişti.Mamdani, "Netanyahu'nun Lahey'de olması gerektiğine inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında suçlama yöneltilmiş bir savaş suçlusudur" demişti.New York Belediye Başkanı, Netanyahu'nun son yıllardaki eylemlerinin sonuçları nedeniyle birçok kişinin de benzer görüşte olduğunu ifade etmişti. Mamdani, New York yönetiminin söz konusu tutuklama emrini uygulamak için bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığını söyleyerek “Federal hükümet harekete geçmeli” şeklinde konuşmuş, Netanyahu'nun "New York City'de hoş karşılanmadığını" eklemişti.

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