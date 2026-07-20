https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-netanyahu-amerika-birlesik-devletlerinde-bulundugu-surece-tutuklanmayacak-1107407249.html
Trump: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu süre boyunca "hiçbir şekilde tutuklanmayacağını" söyledi. Trump'ın sözleri New York Belediye... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T20:01+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya destek verdi.Trump, "Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde, hiçbir koşulda tutuklanmayacak" ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savunan Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ni "yakın zamanda 52 bin masum protestocuyu öldürmekle" ve "47 yıldır Amerikalı askerlerin ve birçok kişinin ölümünden sorumlu olmakla" suçladı.Trump, "Tutuklanması gerekenler varsa, bunlar İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir. Bu sorun, önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözülmeliydi" dedi.Mamdani'nin açıklamasıTrump'ın açıklaması, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, hakkında Benjamin Netanyahu için çıkarılan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama kararına uyacağını söylemesiyle ilişkilendirildi.Mamdani, Netanyahu'nun belediye başkanı olduğu dönemde New York'u ziyaret etmesi halinde UCM kararının uygulanması için gerekli adımları atacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-bahreyn-ve-kuveytteki-abd-uslerini-hedef-aldik-1107399599.html
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benjamin netanyahu, donald trump, amerika birleşik devletleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), haberler, abd, i̇ran
benjamin netanyahu, donald trump, amerika birleşik devletleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), haberler, abd, i̇ran
Trump: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak
20:01 20.07.2026 (güncellendi: 20:04 20.07.2026)
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu süre boyunca "hiçbir şekilde tutuklanmayacağını" söyledi. Trump'ın sözleri New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu hakkında çıkarılan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama kararının uygulanabileceğine ilişkin ifadeleriyle ilişkilendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya destek verdi.
Trump, "Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde, hiçbir koşulda tutuklanmayacak" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savunan Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ni "yakın zamanda 52 bin masum protestocuyu öldürmekle" ve "47 yıldır Amerikalı askerlerin ve birçok kişinin ölümünden sorumlu olmakla" suçladı.
Trump, "Tutuklanması gerekenler varsa, bunlar İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir. Bu sorun, önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözülmeliydi" dedi.
Netanyahu'nun ofisi geçen hafta Washington'a gideceğini açıklamış ancak bu ziyaret iptal edilmişti. Amerikan basınına konuşan kaynaklar Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermeidğini aktarmıştı. Ancak bu ziyaret önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.
Trump'ın açıklaması, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, hakkında Benjamin Netanyahu için çıkarılan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama kararına uyacağını söylemesiyle ilişkilendirildi.
Mamdani, Netanyahu'nun belediye başkanı olduğu dönemde New York'u ziyaret etmesi halinde UCM kararının uygulanması için gerekli adımları atacağını ifade etmişti.