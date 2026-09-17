https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/msb-tuncelide-gorev-yapan-51-komando-tugayi-aydinin-soke-ilcesine-kaydirildi-1108831047.html

MSB'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine tepki

MSB'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine tepki

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'na ziyaretine tepki gösterildi. Açıklamada, Tunceli'de görev yapan 51... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T12:37+0300

2026-09-17T12:37+0300

2026-09-17T12:39+0300

türki̇ye

zeki aktürk

milli savunma bakanlığı (msb)

tunceli

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine tepki gösterilirken, "Yunan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir" denildi. Diğer yandan Tunceli'de görev yapan 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldığı belirtildi. Ada'nın statüsüyle bağdaşmıyorMilli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Meis, Çamlıca ve Kanlıada ziyaretlerinin sorulması üzerine MSB'nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:"Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada’nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir. Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir."51’inci Komanda Tugay Komutanlığı sorusu da yanıtlandıDaha önce Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuşlu olan 51'inci Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine yeniden konuşlandırılmasına ilişkin soru, "Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51’inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır" şeklinde yanıtlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/msbden-israilin-ebu-zuhur-askeri-havaalani-saldirisina-iliskin-aciklama-uste-turk-askeri-var-miydi-1108121542.html

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zeki aktürk, milli savunma bakanlığı (msb), tunceli