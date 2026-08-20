https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/msbden-israilin-ebu-zuhur-askeri-havaalani-saldirisina-iliskin-aciklama-uste-turk-askeri-var-miydi-1108121542.html
MSB'den İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı saldırısına ilişkin açıklama: Üste Türk askeri var mıydı?
MSB'den İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı saldırısına ilişkin açıklama: Üste Türk askeri var mıydı?
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Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.Teknofest-Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef aldığını bildirdi.Üste Türk askeri var mıydı?Açıklamada, "İsrail’in komşu ülkelere yönelik askerî müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir." denildi. Basın bilgilendirme toplantısında; İsrail savaş uçaklarının hava üssüne yönelik saldırısı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi.Suriye'ye destek sürecek mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/disisleri-bakanligindan-israilin-suriyedeki-saldirisina-kinama-1108083524.html
türki̇ye
i̇srail
şam
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, i̇srail, şam, ortadoğu
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, i̇srail, şam, ortadoğu
MSB'den İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı saldırısına ilişkin açıklama: Üste Türk askeri var mıydı?
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Teknofest-Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef aldığını bildirdi.
Üste Türk askeri var mıydı?
Açıklamada, "İsrail’in komşu ülkelere yönelik askerî müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir." denildi. Basın bilgilendirme toplantısında; İsrail savaş uçaklarının hava üssüne yönelik saldırısı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi.
Suriye'ye destek sürecek mi?
"Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir." denilen açıklamada Türkiye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde Şam yönetimine askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız devam edecektir."