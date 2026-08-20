MSB'den İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı saldırısına ilişkin açıklama: Üste Türk askeri var mıydı?

"Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir." denilen açıklamada Türkiye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde Şam yönetimine askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız devam edecektir."