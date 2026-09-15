https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-buyuk-zam-bazi-illerde-100-tl-sinirina-yaklasti-1108769040.html
Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı
Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 6,5 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,46-95,60 TL'ye, Ankara'da 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T09:05+0300
2026-09-15T09:05+0300
2026-09-15T09:06+0300
ekonomi̇
akaryakıt
motorin
zam
akaryakıt zammı
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Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.Avrupa yakasıBenzin: 80.26 TLMotorin: 95.60 TLLPG: 34.99 TLAnadolu yakasıBenzin: 80.12 TLMotorin: 95.46 TLLPG: 34.39 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 81.25 TLMotorin: 96.75 TLLPG: 35.09 TLİzmir akaryakıt fiyatları Benzin: 81.52 TLMotorin: 97.02 TLLPG: 34.99 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/zam-oranlari-belli-oldu-istanbul-ankara-ve-izmirde-okul-servis-ucretleri-ne-kadar-1108619036.html
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akaryakıt, motorin, zam, akaryakıt zammı
akaryakıt, motorin, zam, akaryakıt zammı
Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı
09:05 15.09.2026 (güncellendi: 09:06 15.09.2026)
Motorinin litre fiyatına 6,5 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,46-95,60 TL'ye, Ankara'da 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.
Benzin: 80.26 TL
Motorin: 95.60 TL
LPG: 34.99 TL
Benzin: 80.12 TL
Motorin: 95.46 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 81.25 TL
Motorin: 96.75 TL
LPG: 35.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 81.52 TL
Motorin: 97.02 TL
LPG: 34.99 TL