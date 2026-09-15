Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-buyuk-zam-bazi-illerde-100-tl-sinirina-yaklasti-1108769040.html
Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı
Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 6,5 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,46-95,60 TL'ye, Ankara'da 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T09:05+0300
2026-09-15T09:06+0300
ekonomi̇
akaryakıt
motorin
zam
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057b917429ce67fa55b5374bb0867b5e.jpg
Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.Avrupa yakasıBenzin: 80.26 TLMotorin: 95.60 TLLPG: 34.99 TLAnadolu yakasıBenzin: 80.12 TLMotorin: 95.46 TLLPG: 34.39 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 81.25 TLMotorin: 96.75 TLLPG: 35.09 TLİzmir akaryakıt fiyatları Benzin: 81.52 TLMotorin: 97.02 TLLPG: 34.99 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/zam-oranlari-belli-oldu-istanbul-ankara-ve-izmirde-okul-servis-ucretleri-ne-kadar-1108619036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_998ffc7ae7059f55f93c1984adbdf499.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, motorin, zam, akaryakıt zammı
akaryakıt, motorin, zam, akaryakıt zammı

Motorine zam geldi: Bazı illerde 100 TL sınırına yaklaştı

09:05 15.09.2026 (güncellendi: 09:06 15.09.2026)
© AA / Celal GüneşAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Motorinin litre fiyatına 6,5 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,46-95,60 TL'ye, Ankara'da 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.
Avrupa yakası
Benzin: 80.26 TL
Motorin: 95.60 TL
LPG: 34.99 TL
Anadolu yakası
Benzin: 80.12 TL
Motorin: 95.46 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 81.25 TL
Motorin: 96.75 TL
LPG: 35.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 81.52 TL
Motorin: 97.02 TL
LPG: 34.99 TL
Okul servisi, Okul servisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
EKONOMİ
Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?
9 Eylül, 12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала