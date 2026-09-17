https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-12-il-icin-sari-kod-verildi-1108822190.html
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı: 12 il için 'sarı kod' verildi
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı: 12 il için 'sarı kod' verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Türkiye'de 12 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı. Bir çok bölgede kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T07:37+0300
2026-09-17T07:37+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Sağanak yağışla birlikte rüzgar da etkili olacakSon değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgelere bakıldığında ise Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Bazı illerde hava durumu nasıl olacak?İstanbul: 25 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıAnkara: 22 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Antalya: 26 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İzmir: 30 derece. Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon: 22 derece. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDiyarbakır: 35 derece, az bulutlu.
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meteoroloji, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir, hava durumu, bugün hava durumu
meteoroloji, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir, hava durumu, bugün hava durumu
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı: 12 il için 'sarı kod' verildi
Meteoroloji Türkiye'de 12 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı. Bir çok bölgede kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak yağışla birlikte rüzgar da etkili olacak
Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgelere bakıldığında ise Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde hava durumu nasıl olacak?
İstanbul: 25 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Ankara: 22 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 26 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir: 30 derece. Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 22 derece. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır: 35 derece, az bulutlu.