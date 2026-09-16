https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ankara-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-valilik-saat-vererek-uyardi-1108810806.html

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı: Valilik saat vererek uyardı

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı: Valilik saat vererek uyardı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra kent çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T15:02+0300

2026-09-16T15:02+0300

2026-09-16T15:05+0300

türki̇ye

ankara

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yağışların 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.Valilik, yağışların beraberinde getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Yağışlar sabah saatlerinden sonra bekleniyorAnkara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere yer verildi.Buna göre, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/tapu-islemlerinde-yeni-donem-15-gun-sonra-zorunlu-olacak-1108810086.html

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ankara, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak