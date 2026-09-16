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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı: Valilik saat vererek uyardı
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı: Valilik saat vererek uyardı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra kent çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yağışların 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.Valilik, yağışların beraberinde getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Yağışlar sabah saatlerinden sonra bekleniyorAnkara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere yer verildi.Buna göre, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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ankara, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
ankara, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı: Valilik saat vererek uyardı

15:02 16.09.2026 (güncellendi: 15:05 16.09.2026)
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara sağanak yağış
Ankara sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Ankara Valiliği, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra kent çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yağışların 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Valilik, yağışların beraberinde getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yağışlar sabah saatlerinden sonra bekleniyor

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere yer verildi.
Buna göre, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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