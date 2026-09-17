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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/merz-afdnin-secim-basarisi-sonrasi-bm-ziyaretini-iptal-etti-gozler-pazar-gunu-yapilacak-berlin-1108826513.html
Merz, AfD'nin seçim 'başarısı' sonrası BM ziyaretini iptal etti: Gözler pazar günü yapılacak Berlin seçimlerinde
Merz, AfD'nin seçim 'başarısı' sonrası BM ziyaretini iptal etti: Gözler pazar günü yapılacak Berlin seçimlerinde
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki başarısının ardından ülke içinde artan siyasi baskı nedeniyle gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti iptal etti.
2026-09-17T10:47+0300
2026-09-17T10:47+0300
dünya
almanya
berlin
almanya için alternatif (afd)
friedrich merz
bm
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in siyasi geleceği üzerindeki tartışmalar, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısının ardından yoğunlaşırken, Merz gelecek hafta New York'ta yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ziyaretini iptal etti.Alman hükümetinden bir yetkili, kararın gerekçesini Merz'in "Berlin'deki varlığının gerekli olması" şeklinde açıkladı. Merz'in ABD'ye yapacağı ziyaretin iptali, Almanya'da pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesinde CDU üzerindeki baskının arttığı bir döneme denk geldi.Gözler pazar günündeAlmanya'daki siyasi krizin temelinde, 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet seçiminin sonuçları bulunuyor.AfD, oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak CDU'yu büyük farkla geride bıraktı. Parti mutlak çoğunluk için gereken sandalye sayısına ulaşamadı ancak yalnızca üç sandalye eksik kaldı. AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki başarısının ardından gözler 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak seçimlere çevrildi.Reuters'ın aktardığı son anketlerde AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 37 ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önünde görünüyor. Berlin'de ise CDU ile diğer partiler arasındaki yarış daha çekişmeli seyrediyor.Merz, CDU liderliğini de yürütüyor ve pazar akşamı seçim sonuçları açıklanırken parti yönetimini toplayarak sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapacak. CDU içinde Merz'in değiştirilmesi yönündeki tartışmaların erken seçime yol açabileceği de konuşuluyor. Ancak Almanya'da bir sonraki federal seçimin normal takvimde 2029'da yapılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/almanyadaki-kritik-secimde-oylarini-iki-katin-uzerinde-artiran-afdden-muska-tesekkur-1108552565.html
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almanya, berlin, almanya için alternatif (afd), friedrich merz, bm, mecklenburg-vorpommern
almanya, berlin, almanya için alternatif (afd), friedrich merz, bm, mecklenburg-vorpommern

Merz, AfD'nin seçim 'başarısı' sonrası BM ziyaretini iptal etti: Gözler pazar günü yapılacak Berlin seçimlerinde

10:47 17.09.2026
© Dursun AydemirFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Dursun Aydemir
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki başarısının ardından ülke içinde artan siyasi baskı nedeniyle gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti iptal etti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in siyasi geleceği üzerindeki tartışmalar, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısının ardından yoğunlaşırken, Merz gelecek hafta New York'ta yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ziyaretini iptal etti.
Alman hükümetinden bir yetkili, kararın gerekçesini Merz'in "Berlin'deki varlığının gerekli olması" şeklinde açıkladı. Merz'in ABD'ye yapacağı ziyaretin iptali, Almanya'da pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesinde CDU üzerindeki baskının arttığı bir döneme denk geldi.

Gözler pazar gününde

Almanya'daki siyasi krizin temelinde, 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet seçiminin sonuçları bulunuyor.
AfD, oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak CDU'yu büyük farkla geride bıraktı. Parti mutlak çoğunluk için gereken sandalye sayısına ulaşamadı ancak yalnızca üç sandalye eksik kaldı.
AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki başarısının ardından gözler 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak seçimlere çevrildi.
Reuters'ın aktardığı son anketlerde AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 37 ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önünde görünüyor. Berlin'de ise CDU ile diğer partiler arasındaki yarış daha çekişmeli seyrediyor.
Merz, CDU liderliğini de yürütüyor ve pazar akşamı seçim sonuçları açıklanırken parti yönetimini toplayarak sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapacak. CDU içinde Merz'in değiştirilmesi yönündeki tartışmaların erken seçime yol açabileceği de konuşuluyor. Ancak Almanya'da bir sonraki federal seçimin normal takvimde 2029'da yapılması öngörülüyor.
Elon Musk, Alice Weidel, Ulrich Siegmund - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
DÜNYA
Almanya'daki kritik seçimde oylarını iki katın üzerinde artıran AfD’den Musk'a teşekkür
7 Eylül, 12:21
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