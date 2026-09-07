https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/almanyadaki-kritik-secimde-oylarini-iki-katin-uzerinde-artiran-afdden-muska-tesekkur-1108552565.html

Almanya'daki kritik seçimde oylarını iki katın üzerinde artıran AfD’den Musk'a teşekkür

Almanya'daki kritik seçimde oylarını iki katın üzerinde artıran AfD’den Musk'a teşekkür

Sputnik Türkiye

Almanya'da Almanya için Alternatif (AfD), Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde oylarını iki katından fazla artırdı. Eyalet parlamentosunda en fazla sandalyeyi kazanan AfD, Elon Musk'a teşekkür etti, Musk Almanca kutladı.

2026-09-07T12:21+0300

2026-09-07T12:21+0300

2026-09-07T12:21+0300

dünya

elon musk

alice weidel

almanya için alternatif (afd)

ulrich siegmund

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AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund, 'seçim zaferinin' ardından desteği nedeniyle ABD'li milyarder Elon Musk'a teşekkür etti. Siegmund, X'te yaptığı paylaşımda Musk'a "desteğiniz ve zamanımızın siyasi gelişmelerine ilişkin açık ve son derece önemli bakış açınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Siegmund ayrıca Musk ile "güçlü ve yapıcı bir işbirliği" kurmayı memnuniyetle karşılayacağını belirtti. Musk, AfD'nin eş genel başkanı Alice Weidel'in seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımına Almanca "Aferin!" anlamına gelen "Gut gemacht!" ifadesiyle yanıt vermişti.ABD Başkanı Donald Trump da seçim sonuçlarına ilişkin projeksiyonun ekran görüntüsünü Truth Social hesabından paylaştı.5 yılda 2 kattan fazlaYaklaşık 2.1 milyon kişinin yaşadığı Saksonya-Anhalt'ta oyların yüzde 43.8'ini alan AfD, beş yıl önceki seçimde elde ettiği desteği iki katından fazla artırdı. Parti, 83 sandalyeli eyalet parlamentosunda 39 sandalye kazandı ve mutlak çoğunluk için gereken 42 sandalyenin üç sandalye gerisinde kaldı.Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 17.2'de kalırken 15 sandalye elde etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9.3, Yeşiller yüzde 8.9, Sol Parti ise yüzde 8.6 oy aldı. Bu üç parti de parlamentoda sekizer sandalye kazandı.Eyalet yönetimi belirsizAfD, ana akım partilerin kendisiyle işbirliği yapmama politikasına rağmen seçim zaferini hükümet kurma konusunda kullanmak istiyor. Ancak parti koalisyon kurmayı reddederken diğer büyük partiler de AfD ile herhangi bir işbirliğine yanaşmıyor.Bu durum, AfD'nin eyalette nasıl hükümet kuracağına ilişkin belirsizlik yaratıyor. Ancak, eyaletteki sonuçlar Musk ve AfD ilişkisi ne?Elon Musk, Almanya'daki 23 Şubat 2025 genel seçimleri öncesinde partiye açık destek vererek X hesabından "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" mesajını paylaşmıştı. Musk ayrıca AfD'nin göç, bürokrasi ve enerji politikalarına yönelik yaklaşımını övmüştü.Musk, Ocak 2025'te AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile X üzerinden yaklaşık 75 dakikalık canlı bir görüşme gerçekleştirdi. Yayın sırasında yaklaşık 200-210 bin kişi aynı anda görüşmeyi takip etti.Musk bununla da kalmayarak birkaç hafta sonra AfD'nin seçim kampanyasının açılış etkinliğine ABD'den canlı bağlantıyla katıldı ve partiyi "Almanya için en iyi umut" olarak nitelendirdi.Musk’ın tavrı Almanya'da ve Avrupa'da tartışma yarattı. 2025 seçimlerinde AfD ikinci sırada yer alarak oyların yaklaşık yüzde 20.8'ini aldı. Musk seçim sonrasında da Weidel'i telefonla arayarak tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sandiktan-gorulmemis-sonuc-almanyada-afd-saksonya-anhalt-eyalet-secimini-acik-farkla-kazandi-1108545308.html

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elon musk, alice weidel, almanya için alternatif (afd), ulrich siegmund