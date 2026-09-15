https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/macklemore-filistine-destek-aciklamalarinin-ardindan-ed-sheeranin-turnesinden-cikarildi-1108766665.html

Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Macklemore'un, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T06:57+0300

2026-09-15T06:57+0300

2026-09-15T06:57+0300

yaşam

ed sheeran

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

rolling stone

macklemore

filistin

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ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinde sahne almayacak.Rolling Stone'un haberine göre, Ed Sheeran'ın ABD turnesinin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine bildirdiğini açıkladı.Organizatör, Macklemore'un kadroda kalması halinde turnenin iptal edilme riskinin ortaya çıktığını ve bunun yüz binlerce hayranı etkileyebileceğini belirtti. Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore'un turnenin kalan performanslarından çıkarıldığı kaydedildi.Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8'inde sahne alması planlanıyordu.Macklemore: Baskı yapılıyorMacklemore ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü.Rapçi, Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini, bazı diğer stadyum sahiplerinin de Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini iddia etti.Macklemore, Sheeran'ın kendisine "Özgür Filistin" sözleri ve Filistin bayrağının görselinin bazı kişiler için incitici olduğunu söylediğini belirterek, bu yaklaşımın Filistin'de öldürülen çocuklardan duyulan rahatsızlıktan daha büyük görülmesini eleştirdi.Macklemore'un programdan çıkarılması için imza kampanyası başlatılmıştıİsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin kalan konserlerinde ön sanatçı olarak yer alması planlanan Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.Macklemore Filistin'e desteğini daha önce de açıklamıştıMacklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ilk mesajını 7 Kasım 2023'te paylaşmıştı."Thrift Shop" adlı şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı, 2 Haziran 2024'te Almanya'daki konserinde de Filistin'e desteğini dile getirmişti.Macklemore, 20 Eylül 2024'te ise Gazze'ye destek amacıyla birçok Filistinli sanatçıyla birlikte hazırladığı "Hind's Hall 2" adlı şarkıyı yayımlamıştı. Rapçi, şarkıdan elde edilen gelirin tamamını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.

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ed sheeran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rolling stone, macklemore, filistin