Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/macklemore-filistine-destek-aciklamalarinin-ardindan-ed-sheeranin-turnesinden-cikarildi-1108766665.html
Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı
Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li rapçi Macklemore'un, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T06:57+0300
2026-09-15T06:57+0300
yaşam
ed sheeran
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
rolling stone
macklemore
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108766481_0:0:2133:1199_1920x0_80_0_0_14c798b025ebcaa7df59011c8def3d1c.png
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinde sahne almayacak.Rolling Stone'un haberine göre, Ed Sheeran'ın ABD turnesinin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine bildirdiğini açıkladı.Organizatör, Macklemore'un kadroda kalması halinde turnenin iptal edilme riskinin ortaya çıktığını ve bunun yüz binlerce hayranı etkileyebileceğini belirtti. Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore'un turnenin kalan performanslarından çıkarıldığı kaydedildi.Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8'inde sahne alması planlanıyordu.Macklemore: Baskı yapılıyorMacklemore ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü.Rapçi, Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini, bazı diğer stadyum sahiplerinin de Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini iddia etti.Macklemore, Sheeran'ın kendisine "Özgür Filistin" sözleri ve Filistin bayrağının görselinin bazı kişiler için incitici olduğunu söylediğini belirterek, bu yaklaşımın Filistin'de öldürülen çocuklardan duyulan rahatsızlıktan daha büyük görülmesini eleştirdi.Macklemore'un programdan çıkarılması için imza kampanyası başlatılmıştıİsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin kalan konserlerinde ön sanatçı olarak yer alması planlanan Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.Macklemore Filistin'e desteğini daha önce de açıklamıştıMacklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ilk mesajını 7 Kasım 2023'te paylaşmıştı."Thrift Shop" adlı şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı, 2 Haziran 2024'te Almanya'daki konserinde de Filistin'e desteğini dile getirmişti.Macklemore, 20 Eylül 2024'te ise Gazze'ye destek amacıyla birçok Filistinli sanatçıyla birlikte hazırladığı "Hind's Hall 2" adlı şarkıyı yayımlamıştı. Rapçi, şarkıdan elde edilen gelirin tamamını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kneecap-massive-attack-roger-waters-ve-binden-fazla-muzisyen-ve-grup-israil-nedeniyle-eurovision-1105234954.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108766481_0:0:2133:1599_1920x0_80_0_0_1342bce4095e1a21307e5474023d5a35.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ed sheeran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rolling stone, macklemore, filistin
ed sheeran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rolling stone, macklemore, filistin

Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

06:57 15.09.2026
© AP PhotoABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD'li rapçi Macklemore'un, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi. Organizatör, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacağını bildirmesi üzerine rapçinin programdan çıkarıldığını açıkladı.
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinde sahne almayacak.
Rolling Stone'un haberine göre, Ed Sheeran'ın ABD turnesinin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine bildirdiğini açıkladı.
Organizatör, Macklemore'un kadroda kalması halinde turnenin iptal edilme riskinin ortaya çıktığını ve bunun yüz binlerce hayranı etkileyebileceğini belirtti. Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore'un turnenin kalan performanslarından çıkarıldığı kaydedildi.
Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8'inde sahne alması planlanıyordu.

Macklemore: Baskı yapılıyor

Macklemore ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü.
Rapçi, Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini, bazı diğer stadyum sahiplerinin de Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini iddia etti.
Macklemore, Sheeran'ın kendisine "Özgür Filistin" sözleri ve Filistin bayrağının görselinin bazı kişiler için incitici olduğunu söylediğini belirterek, bu yaklaşımın Filistin'de öldürülen çocuklardan duyulan rahatsızlıktan daha büyük görülmesini eleştirdi.

Macklemore'un programdan çıkarılması için imza kampanyası başlatılmıştı

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin kalan konserlerinde ön sanatçı olarak yer alması planlanan Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.

Macklemore Filistin'e desteğini daha önce de açıklamıştı

Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ilk mesajını 7 Kasım 2023'te paylaşmıştı.
"Thrift Shop" adlı şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı, 2 Haziran 2024'te Almanya'daki konserinde de Filistin'e desteğini dile getirmişti.
Macklemore, 20 Eylül 2024'te ise Gazze'ye destek amacıyla birçok Filistinli sanatçıyla birlikte hazırladığı "Hind's Hall 2" adlı şarkıyı yayımlamıştı. Rapçi, şarkıdan elde edilen gelirin tamamını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.
Boykot Eurovision yazılı bir grafitti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı
23 Nisan, 13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала