https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ile-guney-kibris-lideri-hristodulidis-gorusmesi-basladi-1108831452.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis görüşmesi başladı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis görüşmesi başladı

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesindeki İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı.

2026-09-17T13:01+0300

2026-09-17T13:01+0300

2026-09-17T13:01+0300

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasında 11.00'de başlayan görüşme BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.Görüşmenin ardından Erhürman'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasında açıklama yapması bekleniyor.Ara bölge nedir?Kıbrıs'ta 1974'ten sonra oluşan ateşkes hatları arasında kalan bölge, BM kontrolündeki ara bölge olarak biliniyor. UNFICYP bu bölgede ateşkes hatlarını denetliyor, gerilimi önlemeye yönelik faaliyet yürütüyor ve iki toplum arasındaki temasları destekliyor.Kapsamlı bir siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle UNFICYP'in görevi adada devam ediyor.Kıbrıs'ta müzakere süreci

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