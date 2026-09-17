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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ile-guney-kibris-lideri-hristodulidis-gorusmesi-basladi-1108831452.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis görüşmesi başladı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesindeki İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı.
2026-09-17T13:01+0300
2026-09-17T13:01+0300
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasında 11.00'de başlayan görüşme BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.Görüşmenin ardından Erhürman'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasında açıklama yapması bekleniyor.Ara bölge nedir?Kıbrıs'ta 1974'ten sonra oluşan ateşkes hatları arasında kalan bölge, BM kontrolündeki ara bölge olarak biliniyor. UNFICYP bu bölgede ateşkes hatlarını denetliyor, gerilimi önlemeye yönelik faaliyet yürütüyor ve iki toplum arasındaki temasları destekliyor.Kapsamlı bir siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle UNFICYP'in görevi adada devam ediyor.Kıbrıs'ta müzakere süreci
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güney kıbrıs, kıbrıs, nikos hristodulidis, tufan erhürman, unficyp, kıbrıs barış gücü, bm barış gücü, haberler
güney kıbrıs, kıbrıs, nikos hristodulidis, tufan erhürman, unficyp, kıbrıs barış gücü, bm barış gücü, haberler

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis görüşmesi başladı

13:01 17.09.2026
© KKTC CumhurbaşkanlığıHristodulidis ve Erhürman
Hristodulidis ve Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© KKTC Cumhurbaşkanlığı
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesindeki İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasında 11.00'de başlayan görüşme BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.
Görüşmenin ardından Erhürman'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasında açıklama yapması bekleniyor.

Ara bölge nedir?

Kıbrıs'ta 1974'ten sonra oluşan ateşkes hatları arasında kalan bölge, BM kontrolündeki ara bölge olarak biliniyor. UNFICYP bu bölgede ateşkes hatlarını denetliyor, gerilimi önlemeye yönelik faaliyet yürütüyor ve iki toplum arasındaki temasları destekliyor.
Kapsamlı bir siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle UNFICYP'in görevi adada devam ediyor.

Kıbrıs'ta müzakere süreci

Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki siyasi görüşmeler, kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla BM'nin gözetiminde sürdürülüyor.
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü (UNFICYP), 1964'te Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla kuruldu. 1974'teki çatışmaların ardından misyonun görevleri genişletilirken, BM Barış Gücü ateşkes hatlarını denetlemeye ve iki taraf arasındaki ara bölgeyi korumaya devam etti.
BM'nin Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyonu ise Genel Sekreter'in siyasi çözüm çabalarını destekliyor. BM, Temmuz 2026'da Genel Sekreter'in Kıbrıs misyonu kapsamında Hristodulidis ve Erhürman ile ayrı ayrı görüştüğünü ve iki liderin diyalog sürecinin devam ettiğini bildirmişti.
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