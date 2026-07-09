https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakanligindan-avrupa-parlamentosunun-kibris-kararina-tepki-karar-yok-hukmunde-1107153413.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içeren karara sert tepki gösterdi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T23:50+0300
2026-07-09T23:50+0300
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi.Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bakanlık, AB'nin tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1107143111.html
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avrupa, kıbrıs, dışişleri bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), avrupa parlamentosu (ap)
avrupa, kıbrıs, dışişleri bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), avrupa parlamentosu (ap)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'
23:50 09.07.2026 (güncellendi: 00:04 10.07.2026)
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içeren karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu kararın 'yok hükmünde' olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi.
Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.
Bakanlık, AB'nin tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.