Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakanligindan-avrupa-parlamentosunun-kibris-kararina-tepki-karar-yok-hukmunde-1107153413.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içeren karara sert tepki gösterdi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T23:50+0300
2026-07-10T00:04+0300
türki̇ye
avrupa
kıbrıs
dışişleri bakanlığı
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
avrupa parlamentosu (ap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi.Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bakanlık, AB'nin tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1107143111.html
türki̇ye
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, kıbrıs, dışişleri bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), avrupa parlamentosu (ap)
avrupa, kıbrıs, dışişleri bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), avrupa parlamentosu (ap)

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'

23:50 09.07.2026 (güncellendi: 00:04 10.07.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içeren karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu kararın 'yok hükmünde' olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi.
Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.
Bakanlık, AB'nin tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dün, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала