Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kuduslu-aktivistten-uyari-hristiyanlarin-surulmesi-isgal-politikasinin-parcasi-1108832103.html
Kudüslü aktivistten uyarı: Hristiyanların sürülmesi işgal politikasının parçası
Kudüslü aktivistten uyarı: Hristiyanların sürülmesi işgal politikasının parçası
Sputnik Türkiye
Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurgulayan Barham, Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T13:21+0300
2026-09-17T13:21+0300
dünya
ortadoğu
sputnik
kudüs
filistin
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
mescid-i aksa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104871929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54a25c4780422fbdc43b373618be88f3.jpg
Kudüslü sivil toplum aktivisti Osama Barham, eski şehirdeki Hristiyan varlığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun bilinçli bir işgal politikasının parçası olduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan Osama Barham, Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurguladı. Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı motivasyonlar taşıdığına dikkat çeken Barham, 7 Ekim sonrasında durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. İsrail İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in kiliselere yönelik saldırılara onay verdiğini belirten aktivist, yerleşimcilerin manastırlara ve kiliselere tükürmesinin aşırı sağcı hükümet tarafından Yahudi dini ritüeli olarak gösterildiğini dile getirdi.Yargı cezasızlığı ve sistematik baskılarBarham, dini kıyafetli bir Hristiyan kadına düzenlenen saldırının ardından failin psikolojik rahatsızlık bahanesiyle serbest bırakılmasını eleştirdi. Bu durumu 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın yakılması olayına benzeten Barham, saldırganların her zaman akli dengesi yerinde değil bahanesiyle korunduğunu kaydetti. Hristiyanlara karşı geçim kaynaklarının kısıtlanması ve vergi uygulanması yoluyla bir savaş yürütüldüğünü hatırlatan aktivist, geçmişte Kutsal Kabir Kilisesi'nin vergilendirilmek istendiğini ve buna karşı İslami-Hristiyan ortak protestoların düzenlendiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-ile-husiler-ummanda-gorustu-suudi-gemileri-icin-dikkat-ceken-anlasma-1108823326.html
kudüs
filistin
i̇srail
mescid-i aksa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104871929_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3945a1f9c1a5f7c0d0b8495034af19b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, sputnik, kudüs, filistin, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, mescid-i aksa
ortadoğu, sputnik, kudüs, filistin, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, mescid-i aksa

Kudüslü aktivistten uyarı: Hristiyanların sürülmesi işgal politikasının parçası

13:21 17.09.2026
© SputnikKudüs’te gerilim: 40 gündür kapalı olan Aksa’ya giriş yasağı sürüyor
Kudüs’te gerilim: 40 gündür kapalı olan Aksa’ya giriş yasağı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Sputnik
Abone ol
Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurgulayan Barham, Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı motivasyonlar taşıdığına dikkat çekti.
Kudüslü sivil toplum aktivisti Osama Barham, eski şehirdeki Hristiyan varlığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun bilinçli bir işgal politikasının parçası olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Osama Barham, Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurguladı.

Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı motivasyonlar taşıdığına dikkat çeken Barham, 7 Ekim sonrasında durumun daha da kötüleştiğini ifade etti.

İsrail İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in kiliselere yönelik saldırılara onay verdiğini belirten aktivist, yerleşimcilerin manastırlara ve kiliselere tükürmesinin aşırı sağcı hükümet tarafından Yahudi dini ritüeli olarak gösterildiğini dile getirdi.

Yargı cezasızlığı ve sistematik baskılar

Barham, dini kıyafetli bir Hristiyan kadına düzenlenen saldırının ardından failin psikolojik rahatsızlık bahanesiyle serbest bırakılmasını eleştirdi.

Bu durumu 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın yakılması olayına benzeten Barham, saldırganların her zaman akli dengesi yerinde değil bahanesiyle korunduğunu kaydetti.

Hristiyanlara karşı geçim kaynaklarının kısıtlanması ve vergi uygulanması yoluyla bir savaş yürütüldüğünü hatırlatan aktivist, geçmişte Kutsal Kabir Kilisesi'nin vergilendirilmek istendiğini ve buna karşı İslami-Hristiyan ortak protestoların düzenlendiğini sözlerine ekledi.
Husi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
DÜNYA
ABD ile Husiler Umman'da 'gizlice' görüştü: Suudi Arabistan konuşuldu
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала