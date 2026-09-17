https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kuduslu-aktivistten-uyari-hristiyanlarin-surulmesi-isgal-politikasinin-parcasi-1108832103.html

Kudüslü aktivistten uyarı: Hristiyanların sürülmesi işgal politikasının parçası

Kudüslü aktivistten uyarı: Hristiyanların sürülmesi işgal politikasının parçası

Sputnik Türkiye

Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurgulayan Barham, Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T13:21+0300

2026-09-17T13:21+0300

2026-09-17T13:21+0300

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Kudüslü sivil toplum aktivisti Osama Barham, eski şehirdeki Hristiyan varlığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun bilinçli bir işgal politikasının parçası olduğunu söyledi.Sputnik'e konuşan Osama Barham, Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların tek bir aile gibi yaşadığını vurguladı. Hristiyanlara yönelik saldırıların net bir şekilde dini ve ırkçı motivasyonlar taşıdığına dikkat çeken Barham, 7 Ekim sonrasında durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. İsrail İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in kiliselere yönelik saldırılara onay verdiğini belirten aktivist, yerleşimcilerin manastırlara ve kiliselere tükürmesinin aşırı sağcı hükümet tarafından Yahudi dini ritüeli olarak gösterildiğini dile getirdi.Yargı cezasızlığı ve sistematik baskılarBarham, dini kıyafetli bir Hristiyan kadına düzenlenen saldırının ardından failin psikolojik rahatsızlık bahanesiyle serbest bırakılmasını eleştirdi. Bu durumu 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın yakılması olayına benzeten Barham, saldırganların her zaman akli dengesi yerinde değil bahanesiyle korunduğunu kaydetti. Hristiyanlara karşı geçim kaynaklarının kısıtlanması ve vergi uygulanması yoluyla bir savaş yürütüldüğünü hatırlatan aktivist, geçmişte Kutsal Kabir Kilisesi'nin vergilendirilmek istendiğini ve buna karşı İslami-Hristiyan ortak protestoların düzenlendiğini sözlerine ekledi.

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