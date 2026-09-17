https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-ile-husiler-ummanda-gorustu-suudi-gemileri-icin-dikkat-ceken-anlasma-1108823326.html

ABD ile Husiler Umman'da 'gizlice' görüştü: Suudi gemileri için 'anlaşma' iddiası

ABD ile Husiler Umman'da 'gizlice' görüştü: Suudi gemileri için 'anlaşma' iddiası

Sputnik Türkiye

Reuters'a göre ABD'li yetkililer, Yemen'deki Husilerle Umman'da kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin ABD ve İsrail gemilerine... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T09:03+0300

2026-09-17T09:03+0300

2026-09-17T09:04+0300

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ABD'li yetkililer ile Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husi ilerleyişi karşısında Washington'dan askeri destek talep ettiği bir dönemde Umman'da bir araya geldi.Reuters'ın beş kaynağa dayandırdığı habere göre, daha önce kamuoyuna açıklanmayan görüşme hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Kaynaklardan ikisi, bölgesel krizlerde arabuluculuk rolüyle öne çıkan Umman yönetiminin görüşmenin organize edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Görüşmede Husilerin ABD gemilerini hedef alma niyetinde olmadığını ve Washington ile Mayıs 2025'te varılan ateşkese bağlı kaldığını ABD'li yetkililere ilettiği aktarıldı.Suudi gemileri kapsam dışındaGörüşmenin en dikkat çekici unsurlarından biri ise Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılar konusunda verdiği mesaj oldu.Reuters'a konuşan Yemenli bir kaynak, Husilerin İsrail gemilerini veya diğer ticari gemileri hedef almayacaklarını, ancak Suudi Arabistan'a ait gemilerin bu taahhüdün dışında tutulacağını söyledi.Bu gelişme, Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'a karşı yürüttüğü saldırılar ve Riyad'ın Yemen'deki Husi ilerleyişi karşısında Washington'dan destek istemesiyle birlikte değerlendiriliyor. Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşan koalisyona öncülük ediyor. Yemen'deki çatışmalar son yıllarda büyük ölçüde yatışmıştı ancak Husilerin temmuz ayında Kızıldeniz'deki Suudi gemilerine abluka ilan etmesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.Husiler Kızıldeniz kıyısında ilerlediHusiler geçen hafta Yemen'in Kızıldeniz kıyısının büyük bölümünde kontrolü ele geçirirken, stratejik öneme sahip Moha Limanı ve Babülmendep Boğazı'nın girişindeki Perim Adası'nı da ele geçirdi.Örgütün Suudi destekli güçleri geri püskürterek gerçekleştirdiği hızlı ilerleyiş, Riyad'ın güvenlik endişelerini artırdı. Reuters, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak askeri destek istediğini, ancak Washington'ın doğrudan savaşa dahil olmayacağını Riyad'a bildirdiğini aktardı. Trump ise hafta sonu Husilerin kendi yönetimiyle iletişime geçerek ABD'nin Yemen savaşının dışında kalmasını istediğini söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de pazartesi günü Washington'ın Husilerle doğrudan temas halinde olduğunu açıklamış ancak ayrıntı vermemişti.Görüşmeye üst düzey Husi yetkililer katıldıReuters kaynaklarına göre ABD tarafını Maskat'taki büyükelçilik personeli temsil etti. Husi heyetinde ise Muskat'ta bulunan ve ABD yaptırımları altındaki üst düzey yetkili Muhammed Abdulsalam ile Abdelmalik el-Aciri yer aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin doğrudan yorum yapmadı. Bakanlık sözcüsü, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Ortadoğu'dan terörün yayılmasının engellenmesinin Washington'ın temel çıkarları arasında olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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