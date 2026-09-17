https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kanadadan-avrupa-birligi-uyeligine-yesil-isik-memnuniyetle-karsiliyoruz-1108832820.html

Kanada'dan Avrupa Birliği üyeliğine yeşil ışık: Memnuniyetle karşılıyoruz

Kanada'dan Avrupa Birliği üyeliğine yeşil ışık: Memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması yönündeki öneriyi memnuniyetle karşıladığını söyledi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T13:31+0300

2026-09-17T13:31+0300

2026-09-17T13:58+0300

dünya

mark carney

montreal

donald trump

avrupa

muhafazakar parti (kanada)

ab

haberler

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması yönündeki teklifini desteklediğini açıkladı.Carney'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu düzenlemenin "düşmanca bir eylem" olabileceğini söylemesinin ve Avrupa'nın niyetlerini dostça bulmaması halinde ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmesinin ardından geldi. Trump, dün yaptığı açıklamada ayrıca öneriyi "gülünç" olarak nitelendirdi.Carney, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada von der Leyen'in önerisine ilişkin, "Bu hedefi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.'Hükmetmek için güç aramıyoruz'Carney, "Büyük güçlerle rekabet etmek için üçüncü bir blok oluşturmayı önermiyorum, yalnızca bunu daha iyi bir üslupla yapmayı öneriyorum. Başkalarına hükmetmek için güç aramıyoruz" ifadelerini kullandı.Kanada Başbakanı, hedefin herhangi bir ülkenin Kanada'nın pazarlarını kontrol etmesini, egemenliğini zayıflatmasını veya kararlarını belirlemesini engelleyecek ekonomik dayanıklılığı oluşturmak olduğunu söyledi.Ne olmuştu?Von der Leyen, çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olmasını önermişti.Bu statü ‘halihazırda AB anlaşmalarında bulunmuyor’ ve oluşturulması için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Von der Leyen, Kanada ile Avrupa arasındaki ilişkinin "mümkün olan en yüksek seviyeye" taşınmasını istediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html

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