https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/italya-babulmendepteki-gemilerimizi-korumak-icin-donanma-harekete-gecirilecek-1108842559.html
İtalya: Babülmendep'teki gemilerimizi korumak için donanma harekete geçirilecek
İtalya: Babülmendep'teki gemilerimizi korumak için donanma harekete geçirilecek
Sputnik Türkiye
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gemilerini korumak için donanmanın harekete geçirileceğini açıkladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:09+0300
2026-09-17T23:09+0300
2026-09-17T23:09+0300
dünya
babülmendep boğazı
i̇talya
i̇talya dışişleri bakanlığı
donanma
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Babükmendep'teki İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak için donanmasını harekete geçirmeye karar verdiğini söyledi.Yaptığı açıklamada Crosetto, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Crosetto, bölgeye kaç askeri geminin gönderileceğine henüz karar verilmediğini, konunun hükümet ve parlamentoyla değerlendirileceğini açıkladı. Olası görevin ticaret gemilerini korumaya yönelik olacağını belirtti.İtalyan basını ise Roma'nın, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna ilişkin karar süreçlerini beklemeden İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak istediğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html
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babülmendep boğazı, i̇talya, i̇talya dışişleri bakanlığı, donanma
babülmendep boğazı, i̇talya, i̇talya dışişleri bakanlığı, donanma
İtalya: Babülmendep'teki gemilerimizi korumak için donanma harekete geçirilecek
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gemilerini korumak için donanmanın harekete geçirileceğini açıkladı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Babükmendep'teki İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak için donanmasını harekete geçirmeye karar verdiğini söyledi.
Yaptığı açıklamada Crosetto, şu ifadeleri kullandı:
Babülmendep Boğazı'nda yeniden ortaya çıkan ve Hürmüz krizine ve çok sayıdaki uluslararası gerilimin ekonomik sonuçlarına eklenen zorlu durum karşısında, Genelkurmay Başkanı ile beraber İtalyan gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için gerekli her şeyi yapmak üzere İtalyan donanmasını harekete geçirmeye karar verdim
Ayrıca Crosetto, bölgeye kaç askeri geminin gönderileceğine henüz karar verilmediğini, konunun hükümet ve parlamentoyla değerlendirileceğini açıkladı. Olası görevin ticaret gemilerini korumaya yönelik olacağını belirtti.
İtalyan basını ise Roma'nın, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna ilişkin karar süreçlerini beklemeden İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak istediğini yazdı.