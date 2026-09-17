İtalya: Babülmendep'teki gemilerimizi korumak için donanma harekete geçirilecek

Babülmendep Boğazı'nda yeniden ortaya çıkan ve Hürmüz krizine ve çok sayıdaki uluslararası gerilimin ekonomik sonuçlarına eklenen zorlu durum karşısında, Genelkurmay Başkanı ile beraber İtalyan gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için gerekli her şeyi yapmak üzere İtalyan donanmasını harekete geçirmeye karar verdim