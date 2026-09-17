https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbuldaki-adliyelerde-yargi-sureclerine-mudahale-iddiasi-5-supheli-gozaltina-alindi-1108842932.html
İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:40+0300
2026-09-17T23:40+0300
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.'Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazı gönderilmiştir'Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bassavcilik-acikladi-yeni-nesil-suc-orgutleriyle-irtibatli-67-supheli-tutuklandi-1108842340.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, i̇stanbul
İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
'Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazı gönderilmiştir'
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada şunlar kaydedildi:
Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.