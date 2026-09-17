Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbuldaki-adliyelerde-yargi-sureclerine-mudahale-iddiasi-5-supheli-gozaltina-alindi-1108842932.html
İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:40+0300
2026-09-17T23:40+0300
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.'Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazı gönderilmiştir'Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bassavcilik-acikladi-yeni-nesil-suc-orgutleriyle-irtibatli-67-supheli-tutuklandi-1108842340.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, i̇stanbul
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, i̇stanbul

İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı

23:40 17.09.2026
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
Abone ol
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazı gönderilmiştir'

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada şunlar kaydedildi:

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
TÜRKİYE
Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı
22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала