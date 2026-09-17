https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbuldaki-adliyelerde-yargi-sureclerine-mudahale-iddiasi-5-supheli-gozaltina-alindi-1108842932.html

İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T23:40+0300

2026-09-17T23:40+0300

2026-09-17T23:40+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet

i̇stanbul

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.'Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazı gönderilmiştir'Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bassavcilik-acikladi-yeni-nesil-suc-orgutleriyle-irtibatli-67-supheli-tutuklandi-1108842340.html

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