https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbul-izmir-otoyolunda-zincirleme-kaza-11-kisi-yaralandi-1108793704.html
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T01:21+0300
2026-09-16T01:21+0300
2026-09-16T01:21+0300
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-115-kilo-kokain-ele-gecirildi-1108793143.html
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i̇stanbul, tir, zincirleme kaza
i̇stanbul, tir, zincirleme kaza
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.