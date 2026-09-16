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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-115-kilo-kokain-ele-gecirildi-1108793143.html
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i̇stanbul, tir, zincirleme kaza
i̇stanbul, tir, zincirleme kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

01:21 16.09.2026
© AA / Çiftlikköy Belediyesiİstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Çiftlikköy Belediyesi
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.
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