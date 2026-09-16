https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbul-izmir-otoyolunda-zincirleme-kaza-11-kisi-yaralandi-1108793704.html

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T01:21+0300

2026-09-16T01:21+0300

2026-09-16T01:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul

tir

zincirleme kaza

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.

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i̇stanbul, tir, zincirleme kaza