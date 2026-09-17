https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/irandan-abdnin-uaea-uyeliginin-askiya-alinmasi-cagrisi-1108838472.html
İran’dan ABD’nin UAEA üyeliğinin askıya alınması çağrısı
İran’dan ABD’nin UAEA üyeliğinin askıya alınması çağrısı
Sputnik Türkiye
İran, Washington’un ajansın tüzüğünü ihlal ettiğini savunarak ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyeliğinin askıya alınmasını istedi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T17:29+0300
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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İran’ın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin UAEA tüzüğündeki hükümleri ihlal ettiği belirtildi.İran temsilcisi, UAEA Genel Konferansı’nın 70’inci oturumunda, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesi kapsamında yaptığı konuşmada, “Tüzük hükümlerini ciddi şekilde ihlal etme konusunda böylesine karanlık bir sicile sahip bir devletin yükümlülüklerini yerine getirdiği ciddi ve iyi niyetli biçimde savunulabilir mi? Böyle bir ülkenin üyeliğinin, XIX.B maddesinin gerektirdiği şekilde askıya alınması gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.Ajansın bütün üyelerinin UAEA tüzüğü kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmesi gerektiğini belirten İran temsilcisi, “Bu hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Yönetim Kurulu üyeliği hakkının yalnızca teknolojik kapasiteye indirgenemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.ABD’nin 2025 ve 2026 yıllarında İran’a karşı geniş çaplı saldırılar düzenlediğini ifade eden temsilci, söz konusu eylemlerin “Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerinden biri olan güç kullanma yasağının ciddi biçimde ihlali” anlamına geldiğini vurguladı.İranlı diplomat, “Bunun yanı sıra Mineb’deki bir ilkokulda yaşları 7 ila 12 arasında değişen 168 masum çocuğun hayatını kaybetmesi de dahil olmak üzere çok sayıda savaş suçu işlediler. ABD, İsrail rejimiyle birlikte İran’ın güvence denetimleri kapsamındaki barışçıl nükleer tesislerine yönelik 18 saldırı dalgası gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.Bu saldırıların konferans kararları uyarınca BM ilkelerini, uluslararası hukuku ve UAEA tüzüğünü ihlal ettiğini belirten İran Daimi Temsilcisi, “Bu tür eylemler, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını teşvik etme ilkesiyle açıkça çelişmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-korfez-liderleriyle-iran-savasini-gorusecek-1108820549.html
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i̇ran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), washington, viyana, birleşmiş milletler (bm)
i̇ran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), washington, viyana, birleşmiş milletler (bm)
İran’dan ABD’nin UAEA üyeliğinin askıya alınması çağrısı
İran, Washington’un ajansın tüzüğünü ihlal ettiğini savunarak ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyeliğinin askıya alınmasını istedi.
İran’ın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin UAEA tüzüğündeki hükümleri ihlal ettiği belirtildi.
İran temsilcisi, UAEA Genel Konferansı’nın 70’inci oturumunda, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesi kapsamında yaptığı konuşmada, “Tüzük hükümlerini ciddi şekilde ihlal etme konusunda böylesine karanlık bir sicile sahip bir devletin yükümlülüklerini yerine getirdiği ciddi ve iyi niyetli biçimde savunulabilir mi? Böyle bir ülkenin üyeliğinin, XIX.B maddesinin gerektirdiği şekilde askıya alınması gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.
Ajansın bütün üyelerinin UAEA tüzüğü kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmesi gerektiğini belirten İran temsilcisi, “Bu hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Yönetim Kurulu üyeliği hakkının yalnızca teknolojik kapasiteye indirgenemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.
ABD’nin 2025 ve 2026 yıllarında İran’a karşı geniş çaplı saldırılar düzenlediğini ifade eden temsilci, söz konusu eylemlerin “Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerinden biri olan güç kullanma yasağının ciddi biçimde ihlali” anlamına geldiğini vurguladı.
İranlı diplomat, “Bunun yanı sıra Mineb’deki bir ilkokulda yaşları 7 ila 12 arasında değişen 168 masum çocuğun hayatını kaybetmesi de dahil olmak üzere çok sayıda savaş suçu işlediler. ABD, İsrail rejimiyle birlikte İran’ın güvence denetimleri kapsamındaki barışçıl nükleer tesislerine yönelik 18 saldırı dalgası gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Bu saldırıların konferans kararları uyarınca BM ilkelerini, uluslararası hukuku ve UAEA tüzüğünü ihlal ettiğini belirten İran Daimi Temsilcisi, “Bu tür eylemler, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını teşvik etme ilkesiyle açıkça çelişmektedir” değerlendirmesinde bulundu.