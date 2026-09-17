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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/icisleri-bakani-ciftci-15-ay-sonra-sahipsiz-hayvan-sorunu-gundemden-cikacak--1108841791.html
İçişleri Bakanı Çiftçi: 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak
İçişleri Bakanı Çiftçi: 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarına yönelik toplama çalışmalarında 30 büyükşehirden 27'sinde sona gelindiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaza sebebi
trafik kazası
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Çiftçi, "Sene başından bugüne kadar 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenledik. Bu suçlular, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, devletimizin kudreti onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek. Şu anda Türkiye’de kapalı ve açık cezaevlerinde 434 bin kişi bulunuyor. Cezaevindekilerinin yüzde 35’i uyuşturucu suçlusu'' dedi.Sokak hayvanları hakkında Bakan Çiftçi, “30 büyükşehirden 27’sinde toplamada sona gelindi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da hayvan toplama sürüyor. Ekim’in sonu itibarıyla bu problemden de Türkiye’yi kurtarmış olacağız. 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak'' açıklamasında bulundu.Trafik kazalarına değinen Bakan Çiftçi, ''Motosiklet eylem planı hazırladık. Ülkemizde 35 milyon araç var. Bunların 1.2 milyonunu motosikletler oluşturuyor. Türkiye’de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı. Bunların yüzde 16’sını kuryeler yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” şeklinde konuştu.Polisler için konut projesini açıklayan Bakan Çiftçi, ''Polislere Ankara’da 2 bin konut yapılacak. Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/icisleri-bakani-ciftci-okullardaki-bahce-gorevlilerimize-2-bin-800-el-dedektoru-dagitildi-1108762975.html
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mustafa çiftçi, i̇zmir, diyarbakır, motosiklet, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, polis, konut, konut satışı, toplu konut
mustafa çiftçi, i̇zmir, diyarbakır, motosiklet, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, polis, konut, konut satışı, toplu konut

İçişleri Bakanı Çiftçi: 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak

22:20 17.09.2026
© AA / Sercan Küçükşahinİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarına yönelik toplama çalışmalarında 30 büyükşehirden 27'sinde sona gelindiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çiftçi, ekim ayı sonu itibarıyla sahipsiz hayvan sorununun gündemden çıkacağını kaydetti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi, "Sene başından bugüne kadar 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenledik. Bu suçlular, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, devletimizin kudreti onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek. Şu anda Türkiye’de kapalı ve açık cezaevlerinde 434 bin kişi bulunuyor. Cezaevindekilerinin yüzde 35’i uyuşturucu suçlusu'' dedi.
Sokak hayvanları hakkında Bakan Çiftçi, “30 büyükşehirden 27’sinde toplamada sona gelindi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da hayvan toplama sürüyor. Ekim’in sonu itibarıyla bu problemden de Türkiye’yi kurtarmış olacağız. 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak'' açıklamasında bulundu.
Trafik kazalarına değinen Bakan Çiftçi, ''Motosiklet eylem planı hazırladık. Ülkemizde 35 milyon araç var. Bunların 1.2 milyonunu motosikletler oluşturuyor. Türkiye’de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı. Bunların yüzde 16’sını kuryeler yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” şeklinde konuştu.
Polisler için konut projesini açıklayan Bakan Çiftçi, ''Polislere Ankara’da 2 bin konut yapılacak. Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek” dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
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