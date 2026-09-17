https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/icisleri-bakani-ciftci-15-ay-sonra-sahipsiz-hayvan-sorunu-gundemden-cikacak--1108841791.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak

İçişleri Bakanı Çiftçi: 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarına yönelik toplama çalışmalarında 30 büyükşehirden 27'sinde sona gelindiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T22:20+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

i̇zmir

diyarbakır

motosiklet

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konut

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Çiftçi, "Sene başından bugüne kadar 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenledik. Bu suçlular, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, devletimizin kudreti onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek. Şu anda Türkiye’de kapalı ve açık cezaevlerinde 434 bin kişi bulunuyor. Cezaevindekilerinin yüzde 35’i uyuşturucu suçlusu'' dedi.Sokak hayvanları hakkında Bakan Çiftçi, “30 büyükşehirden 27’sinde toplamada sona gelindi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da hayvan toplama sürüyor. Ekim’in sonu itibarıyla bu problemden de Türkiye’yi kurtarmış olacağız. 1.5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak'' açıklamasında bulundu.Trafik kazalarına değinen Bakan Çiftçi, ''Motosiklet eylem planı hazırladık. Ülkemizde 35 milyon araç var. Bunların 1.2 milyonunu motosikletler oluşturuyor. Türkiye’de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı. Bunların yüzde 16’sını kuryeler yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” şeklinde konuştu.Polisler için konut projesini açıklayan Bakan Çiftçi, ''Polislere Ankara’da 2 bin konut yapılacak. Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/icisleri-bakani-ciftci-okullardaki-bahce-gorevlilerimize-2-bin-800-el-dedektoru-dagitildi-1108762975.html

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