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İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okulların güvenliğini artırmak amacıyla 7 bakanlığın ortak protokol hazırladığını ve bahçe... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Çiftçi, "7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar" açıklamasında bulundu.Risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu anlatan Bakan Çiftçi, "1. dereceden, 2. dereceden, 3. dereceden ve 4. dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz ve buna göre tedbir alıyoruz. Bizim 1. ve 2. dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. 3. ve 4. dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var, okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor" dedi.'Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar'Bakan Çiftçi, valiliklerin de planlamalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:48 ilde bin 8 şüpheliye operasyon'Güvenli Okul' operasyonlarına ilişkin soru üzerine Bakan Çiftçi, "Bu operasyonlarımız da yine 'Güvenli Okul' çerçevesinde yapmış olduğumuz, büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde bin 8 şüpheliye yönelik olarak, daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-gurlek-duyurdu-sokaklar-guvende-operasyonlarinda-2-bin-477-kisi-yakalandi-1108741611.html
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mustafa çiftçi, türkiye, okul, okul öncesi eğitim, okul servisi, e-okul, okul müdürü, güvenlik
mustafa çiftçi, türkiye, okul, okul öncesi eğitim, okul servisi, e-okul, okul müdürü, güvenlik
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okulların güvenliğini artırmak amacıyla 7 bakanlığın ortak protokol hazırladığını ve bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Çiftçi, "7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar" açıklamasında bulundu.
Risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu anlatan Bakan Çiftçi, "1. dereceden, 2. dereceden, 3. dereceden ve 4. dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz ve buna göre tedbir alıyoruz. Bizim 1. ve 2. dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. 3. ve 4. dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var, okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor" dedi.
'Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar'
Bakan Çiftçi, valiliklerin de planlamalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları artıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Öğrencilerimizin güven içerisinde okullara ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde, şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için.
48 ilde bin 8 şüpheliye operasyon
'Güvenli Okul' operasyonlarına ilişkin soru üzerine Bakan Çiftçi, "Bu operasyonlarımız da yine 'Güvenli Okul' çerçevesinde yapmış olduğumuz, büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde bin 8 şüpheliye yönelik olarak, daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar'' dedi.