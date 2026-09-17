https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/golden-global-portfoyun-3-yatirim-fonunda-pay-satim-ve-iade-islemleri-gecici-olarak-durduruldu-1108840146.html

Golden Global Portföy'ün 3 yatırım fonunda pay satım ve iade işlemleri geçici olarak durduruldu

Golden Global Portföy'ün 3 yatırım fonunda pay satım ve iade işlemleri geçici olarak durduruldu

Sputnik Türkiye

Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği üç yatırım fonunda pay satım ve iade işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T19:57+0300

2026-09-17T19:57+0300

2026-09-17T19:57+0300

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Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.Açıklamada, Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (GOK), Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu (GLL) ve Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda (GOP) pay satım ve iade işlemlerinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.Söz konusu fonlarda, TEFAS'ın yanı sıra kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen pay satım işlemlerinin de geçici olarak yapılamayacağı belirtildi.Fonların ikinci bir duyuruya kadar satış işlemlerine kapalı tutulacağı aktarılan açıklamada, sürecin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bilgisi ve takibi kapsamında sürdürüldüğü kaydedildi.Açıklamada, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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