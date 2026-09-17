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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/golden-global-portfoyun-3-yatirim-fonunda-pay-satim-ve-iade-islemleri-gecici-olarak-durduruldu-1108840146.html
Golden Global Portföy'ün 3 yatırım fonunda pay satım ve iade işlemleri geçici olarak durduruldu
Golden Global Portföy'ün 3 yatırım fonunda pay satım ve iade işlemleri geçici olarak durduruldu
Sputnik Türkiye
Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği üç yatırım fonunda pay satım ve iade işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T19:57+0300
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katılım
abd
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Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.Açıklamada, Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (GOK), Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu (GLL) ve Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda (GOP) pay satım ve iade işlemlerinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.Söz konusu fonlarda, TEFAS'ın yanı sıra kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen pay satım işlemlerinin de geçici olarak yapılamayacağı belirtildi.Fonların ikinci bir duyuruya kadar satış işlemlerine kapalı tutulacağı aktarılan açıklamada, sürecin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bilgisi ve takibi kapsamında sürdürüldüğü kaydedildi.Açıklamada, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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banka, banka desteği, banka hesabı, portföy, katılım, abd, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka, banka desteği, banka hesabı, portföy, katılım, abd, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

Golden Global Portföy'ün 3 yatırım fonunda pay satım ve iade işlemleri geçici olarak durduruldu

19:57 17.09.2026
© Fotoğraf : Golden Global BankGolden Global Bank
Golden Global Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Fotoğraf : Golden Global Bank
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Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği üç yatırım fonunda pay satım ve iade işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.
Açıklamada, Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (GOK), Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu (GLL) ve Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda (GOP) pay satım ve iade işlemlerinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
Söz konusu fonlarda, TEFAS'ın yanı sıra kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen pay satım işlemlerinin de geçici olarak yapılamayacağı belirtildi.
Fonların ikinci bir duyuruya kadar satış işlemlerine kapalı tutulacağı aktarılan açıklamada, sürecin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bilgisi ve takibi kapsamında sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Golden Global Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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