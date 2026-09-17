https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/fransada-butce-gorusmeleri-oncesi-protestolar-balikcilar-limanlari-abluka-altina-aldi--1108837121.html

Fransa'da bütçe görüşmeleri öncesi protestolar: Balıkçılar limanları abluka altına aldı

Fransa'da bütçe görüşmeleri öncesi protestolar: Balıkçılar limanları abluka altına aldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneyinde balıkçılar, yüksek yakıt fiyatlarını protesto etmek için Nice ve bazı kentlerde liman girişlerini kapattı. Eylemler sürerken hükümet, ay... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T16:10+0300

2026-09-17T16:10+0300

2026-09-17T16:10+0300

dünya

avrupa

eric ciotti

emmanuel macron

marine le pen

fransa

balıkçı

protesto

bütçe

bütçe görüşmeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099239111_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_03ac287bd77f4a7dcc9b8e5dfbb9fca6.jpg

Fransa'nın Akdeniz kıyısında yüksek yakıt fiyatlarına karşı başlatılan balıkçı protestoları üçüncü gününe girdi. Balıkçılar perşembe günü Nice Limanı ile bazı küçük kentlerdeki limanları abluka altına aldı. Eylemler, ülkede farklı sektörlerin ücret ve yakıt gibi konularda düzenlediği protestoların ardından geldi.Yakıt desteği yıl sonuna kadar uzatıldıFransa'da hafta içinde enerji sektöründeki çalışanlar ve polisler de çeşitli taleplerle greve gitti.Nice Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik (RN) ile ittifak halindeki bir partinin lideri Eric Ciotti, perşembe günü limanı ziyaret ederek balıkçılara destek verdi. Ciotti, "Öfkelerini anlıyorum" dedi.Başbakan Sebastien Lecornu ise çarşamba günü tarım, balıkçılık ve inşaat sektörlerine sağlanan acil yakıt desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü parti liderleriyle bir araya gelecek. Toplantıda Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler ile bunların enerji piyasalarına etkilerinin ele alınması planlanıyor.Hükümet 2027 bütçesi için partilerle görüşüyorFransız hükümeti, 2027 bütçesini ay sonunda parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Ülkede borçlanma faizleri 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken hükümet, bütçe açığını azaltacak harcama kesintileri üzerinde çalışıyor.Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, geçen cuma Orta Doğu'daki gelişmelerin etkileri nedeniyle hükümetin bu yıl için belirlediği bütçe açığı hedefini tutturamayacağını söyledi.Bakanlar perşembe ve cuma günü parlamentodaki partilerin çoğuyla görüşmeler gerçekleştirirken hükümet, parlamentodan geçebilecek bir bütçe tasarısı hazırlamaya çalışıyor. Başbakan Lecornu'dan önce görev yapan iki başbakan, önceki bütçe süreçlerinde parlamentodaki anlaşmazlıkların ardından görevden ayrılmıştı.Sosyalist milletvekilleri, 2026 bütçesinde verdikleri desteğin aksine 2027 bütçesine destek vermeyeceklerini açıkladı.RN lideri Marine Le Pen, emekli maaşlarının enflasyona paralel artırılmamasını öngören tasarruf planının bütçede yer alması halinde partisinin tasarıya karşı oy kullanacağını söyledi.Le Pen bununla birlikte çekimser kalma ihtimalini dışlamadı. Bütçe tasarısını gördükten sonra karar vereceğini belirten Le Pen, kusurlu bir bütçenin hiç bütçe olmamasından daha iyi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/son-dakika-haberleri-isvecte-genel-secimi-sonuclari-basbakan-kristersson-istifasini-verdi-1108835967.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, eric ciotti, emmanuel macron, marine le pen, fransa, balıkçı, protesto, bütçe, bütçe görüşmeleri