https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/fransa-ulkedeki-akaryakit-istasyonlarinin-onda-birinde-yakit-sikintisi-yasaniyor-1108820663.html
Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Fransa’da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10’unun en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığı açıklandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T04:37+0300
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Fransız hükümet sözcüsü Maud Bregeon yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Fransa'daki benzin istasyonlarının neredeyse onda birinin en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığını söyledi.Yaptığı açıklamada Bregeon,şu ifadeleri kullandı:Bregeon, sorunun öncelikle benzin ve dizel fiyatlarına tavan fyat uygulaması getiren enerji şirketi TotalEnergies'e ait istasyonları etkilediğini söyledi. Düşük fiyatların talebi artırdığını ve bunun da özellikle hafta sonundan sonra istasyonlara yakıt tedarikinde gecikmelere yol açabileceğini açıkladı.Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Şubat ayında İran'la yaşanan çatışmanın ardından yükselen yakıt fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını söylemişti. Ülkede dizelin litre fiyatı 2.30 euroya (2.64 dolar), benzinin ise 2.10 euroya (2.41 dolar) ulaştı. Bu, kriz öncesine göre ortalama yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.
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fransa, abd, i̇ran, petrol
fransa, abd, i̇ran, petrol
Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Fransa’da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10’unun en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığı açıklandı.
Fransız hükümet sözcüsü Maud Bregeon yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Fransa'daki benzin istasyonlarının neredeyse onda birinin en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığını söyledi.
Yaptığı açıklamada Bregeon,şu ifadeleri kullandı:
"Tedarik zinciri zorluklarına gelince, benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10'u en az bir yakıt türüyle ilgili sorun yaşadı"
Bregeon, sorunun öncelikle benzin ve dizel fiyatlarına tavan fyat uygulaması getiren enerji şirketi TotalEnergies'e ait istasyonları etkilediğini söyledi. Düşük fiyatların talebi artırdığını ve bunun da özellikle hafta sonundan sonra istasyonlara yakıt tedarikinde gecikmelere yol açabileceğini açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Şubat ayında İran'la yaşanan çatışmanın ardından yükselen yakıt fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını söylemişti.
Ülkede dizelin litre fiyatı 2.30 euroya (2.64 dolar), benzinin ise 2.10 euroya (2.41 dolar) ulaştı. Bu, kriz öncesine göre ortalama yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.