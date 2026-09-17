Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/fransa-ulkedeki-akaryakit-istasyonlarinin-onda-birinde-yakit-sikintisi-yasaniyor-1108820663.html
Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Fransa’da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10’unun en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığı açıklandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T04:37+0300
2026-09-17T04:37+0300
dünya
fransa
abd
i̇ran
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104606083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcf2b6150de63c8f89e491de237ae746.jpg
Fransız hükümet sözcüsü Maud Bregeon yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Fransa'daki benzin istasyonlarının neredeyse onda birinin en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığını söyledi.Yaptığı açıklamada Bregeon,şu ifadeleri kullandı:Bregeon, sorunun öncelikle benzin ve dizel fiyatlarına tavan fyat uygulaması getiren enerji şirketi TotalEnergies'e ait istasyonları etkilediğini söyledi. Düşük fiyatların talebi artırdığını ve bunun da özellikle hafta sonundan sonra istasyonlara yakıt tedarikinde gecikmelere yol açabileceğini açıkladı.Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Şubat ayında İran'la yaşanan çatışmanın ardından yükselen yakıt fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını söylemişti. Ülkede dizelin litre fiyatı 2.30 euroya (2.64 dolar), benzinin ise 2.10 euroya (2.41 dolar) ulaştı. Bu, kriz öncesine göre ortalama yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-korfez-liderleriyle-iran-savasini-gorusecek-1108820549.html
fransa
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104606083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb94936796cd6fab8ab10b900e2c0654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, abd, i̇ran, petrol
fransa, abd, i̇ran, petrol

Fransa: Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının onda birinde yakıt sıkıntısı yaşanıyor

04:37 17.09.2026
© AA / Roni BintangAvustralya, maliyetleri düşürmek için yakıt vergisini azaltıyor
Avustralya, maliyetleri düşürmek için yakıt vergisini azaltıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Roni Bintang
Abone ol
Fransa’da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10’unun en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığı açıklandı.
Fransız hükümet sözcüsü Maud Bregeon yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Fransa'daki benzin istasyonlarının neredeyse onda birinin en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşadığını söyledi.
Yaptığı açıklamada Bregeon,şu ifadeleri kullandı:
"Tedarik zinciri zorluklarına gelince, benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 10'u en az bir yakıt türüyle ilgili sorun yaşadı"
Bregeon, sorunun öncelikle benzin ve dizel fiyatlarına tavan fyat uygulaması getiren enerji şirketi TotalEnergies'e ait istasyonları etkilediğini söyledi. Düşük fiyatların talebi artırdığını ve bunun da özellikle hafta sonundan sonra istasyonlara yakıt tedarikinde gecikmelere yol açabileceğini açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Şubat ayında İran'la yaşanan çatışmanın ardından yükselen yakıt fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını söylemişti.
Ülkede dizelin litre fiyatı 2.30 euroya (2.64 dolar), benzinin ise 2.10 euroya (2.41 dolar) ulaştı. Bu, kriz öncesine göre ortalama yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
03:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала