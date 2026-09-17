https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/erdogan-ve-trump-onumuzdeki-hafta-gorusecek-1108835715.html
Erdoğan ve Trump önümüzdeki hafta görüşecek
Erdoğan ve Trump önümüzdeki hafta görüşecek
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: İKİ LİDER BM Genel Kurulu MARJINDA GÖRÜŞECEK
2026-09-17T15:10+0300
2026-09-17T15:10+0300
2026-09-17T15:17+0300
dünya
tom barrack
donald trump
recep tayyip erdoğan
görüşme
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini açıkladı.İki liderin görüşmesi, 22 Eylül'de genel görüşmeleri başlayacak 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek.BM 81. Genel Kurulu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/netanyahunun-new-york-ziyareti-oncesi-abd-gizli-servisi-devrede-1108830469.html
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tom barrack, donald trump, recep tayyip erdoğan, görüşme
tom barrack, donald trump, recep tayyip erdoğan, görüşme
Erdoğan ve Trump önümüzdeki hafta görüşecek
15:10 17.09.2026 (güncellendi: 15:17 17.09.2026)
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu marjında New York’ta görüşeceğini duyurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini açıkladı.
İki liderin görüşmesi, 22 Eylül'de genel görüşmeleri başlayacak 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek.
Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.
Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.
Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.