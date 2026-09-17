Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Aşil Kalkanı'nı anlattı: Yunanistan ve İsrail arasında derinleşen ilişkilerin askeri ayağı

“Yunanistan, Akdeniz’de Türk düşmanı ortaklık ağı oluşturarak Türkiye’yi dengeleyen başlıca aktörlerden biri olmaya çalışıyor. Bu yapıda İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan’ın yanında yer alırken, ABD ve başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de farklı düzeylerde bu mimariye eklemleniyor. İsrail-Yunanistan ilişkileri artık ortak tatbikatların çok ötesine geçmiş durumda. Savunma işbirliği günümüzde hava ve füze savunması, SİHA’lar, istihbarat, elektronik harp, hassas vuruş, komuta-kontrol ve savunma sanayiine kadar genişliyor. İsrail’in bu alanlardaki teknolojik ve operasyonel birikiminin Yunanistan’a aktarılması, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısındaki askerî ortamı değiştiren önemli bir kuvvet çarpanıdır. Buna GKRY de eklendiğinde Ege’den Kıbrıs’a ve Doğu Akdeniz’in doğusuna uzanan daha bütünleşik bir güvenlik ağı ortaya çıkıyor. Bunu Türkiye’ye karşı oluşturulan bir yapı olarak değerlendirebiliriz. Zira tehdidin iki temel unsuru kabiliyet ve niyettir; burada her ikisi de mevcuttur.”