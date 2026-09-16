ABD'li vekil Malliotakis, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'

Amerika Birleşik Devletleri endişe duymalıdır. Zira Türkiye kağıt üzerinde NATO’da bir müttefik olmasına rağmen, Erdoğan döneminde sık sık İttifak’ın diğer üyelerine ve bölge ülkelerine karşı bir rakip gibi davranıyor. İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan, F-35 edinmesi ihtimalinden endişe duyuyor.

Büyük destekçimiz Marco Rubio, Yunanistan-Kıbrıs-ABD ilişkisinin en büyük destekçilerinden biri. Yunanistan ve Kıbrıs’ın stratejik güvenliğimiz açısından önemini derinlemesine kavradığını biliyorum.