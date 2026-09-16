https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdli-vekil-malliotakis-yunan-basinina-konustu-turkiye-natoda-kagit-uzerinde-bir-muttefik-1108803580.html
ABD'li vekil Malliotakis, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'
ABD'li vekil Malliotakis, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'
Sputnik Türkiye
Yunan basınına konuşan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Malliotakis, Türkiye’nin çoğu zaman yalnızca ‘kağıt üzerinde’ müttefik olduğunu öne sürerek İsrail... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T11:41+0300
2026-09-16T11:41+0300
2026-09-16T11:43+0300
poli̇ti̇ka
nicole malliotakis
abd
türkiye
marco rubio
abd
kıbrıs
temsilciler meclisi
f-35
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107014121_0:123:2353:1447_1920x0_80_0_0_2deea2ae96ebf4efe246b0109db302fc.jpg
Yunan basınının Beyaz Saray’a erişimi bulunduğunu iddia ettiği Nicole Malliotakis, Türkiye’ye F-35 verilmesi konusunda endişe duyduğunu ve Kongre’nin ne yapıp yapamayacağını ilişkin Yunan basınına konuştu.Yunan asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Malliotakis açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Yunanistan-Kıbrıs-ABD ilişkilerinin en büyük destekçilerinden biri olarak nitelendirerek ve Türkiye’ye F-35 verilmesi ihtimali konusunda ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.Türkiye’nin Rusya ve İran ile münasebetlerine ilişkin tutumun kendilerini endişeye sevk ettiğini ifade eden Malliotakis, Ankara’nın İsrail’e yönelik politikalarının da bunların arasında olduğunu dile getirdi.Yunan-Amerikalıların ABD’de daha güçlü bir sese sahip olduğunu vurgulayan Malliotakis, "Türkiye’nin Yunan adaları üzerinde gerçekleştirdiği uçuşlar ve Türkiye’ye herhangi bir F-35 verilmesine ilişkin endişelerimiz konusunda anlatıyoruz" dedi.'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'"Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesine karşı çıktınız. Bu, yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs’ı değil, aynı zamanda ABD’nin ulusal güvenliğini de ilgilendiren bir mesele, değil mi?" sorusuna yanıt veren Malliotakis, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Endişe duymak için pek çok neden olduğunu iddia eden Malliotakis, "Türkiye’nin şu anda en gelişmiş askeri teçhizatımıza erişimi olması gerektiğine inanmıyorum" dedi.'Kongre satışın önüne geçemez'Türkiye’ye F-35 satışının önüne geçilip geçilemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Malliotakis, "Sanmıyorum. Sesimizi kullanabilir ve baskı uygulayabiliriz ve tam olarak bunu yaptık. Muhalefetimizi çok güçlü biçimde ifade ettik ancak hükümetin muhtemelen kendi başına ilerleme imkanı var; çünkü yasaklama bizzat hükümet tarafından getirilmişti" cümlelerinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fidan-yunanistanin-bolgeyi-kaosa-suruklemek-isteyenlerin-oyuncagi-olmasini-istemiyoruz-1108802312.html
abd
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107014121_131:0:2223:1569_1920x0_80_0_0_7af5fca6889139003b0e753e068087f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicole malliotakis, abd, türkiye, marco rubio, abd, kıbrıs, temsilciler meclisi, f-35
nicole malliotakis, abd, türkiye, marco rubio, abd, kıbrıs, temsilciler meclisi, f-35
ABD'li vekil Malliotakis, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'
11:41 16.09.2026 (güncellendi: 11:43 16.09.2026)
Yunan basınına konuşan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Malliotakis, Türkiye’nin çoğu zaman yalnızca ‘kağıt üzerinde’ müttefik olduğunu öne sürerek İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Türkiye'ye verilme ihtimali bulunan F-35'lerden endişe duyduğunu dile getirdi.
Yunan basınının Beyaz Saray’a erişimi bulunduğunu iddia ettiği Nicole Malliotakis, Türkiye’ye F-35 verilmesi konusunda endişe duyduğunu ve Kongre’nin ne yapıp yapamayacağını ilişkin Yunan basınına konuştu.
Yunan asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Malliotakis açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Yunanistan-Kıbrıs-ABD ilişkilerinin en büyük destekçilerinden biri olarak nitelendirerek ve Türkiye’ye F-35 verilmesi ihtimali konusunda ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin Rusya ve İran ile münasebetlerine ilişkin tutumun kendilerini endişeye sevk ettiğini ifade eden Malliotakis, Ankara’nın İsrail’e yönelik politikalarının da bunların arasında olduğunu dile getirdi.
Yunan-Amerikalıların ABD’de daha güçlü bir sese sahip olduğunu vurgulayan Malliotakis, "Türkiye’nin Yunan adaları üzerinde gerçekleştirdiği uçuşlar ve Türkiye’ye herhangi bir F-35 verilmesine ilişkin endişelerimiz konusunda anlatıyoruz" dedi.
'Türkiye NATO’da kağıt üzerinde bir müttefik'
"Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesine karşı çıktınız. Bu, yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs’ı değil, aynı zamanda ABD’nin ulusal güvenliğini de ilgilendiren bir mesele, değil mi?" sorusuna yanıt veren Malliotakis, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:
Amerika Birleşik Devletleri endişe duymalıdır. Zira Türkiye kağıt üzerinde NATO’da bir müttefik olmasına rağmen, Erdoğan döneminde sık sık İttifak’ın diğer üyelerine ve bölge ülkelerine karşı bir rakip gibi davranıyor. İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan, F-35 edinmesi ihtimalinden endişe duyuyor.
Büyük destekçimiz Marco Rubio, Yunanistan-Kıbrıs-ABD ilişkisinin en büyük destekçilerinden biri. Yunanistan ve Kıbrıs’ın stratejik güvenliğimiz açısından önemini derinlemesine kavradığını biliyorum.
Endişe duymak için pek çok neden olduğunu iddia eden Malliotakis, "Türkiye’nin şu anda en gelişmiş askeri teçhizatımıza erişimi olması gerektiğine inanmıyorum" dedi.
'Kongre satışın önüne geçemez'
Türkiye’ye F-35 satışının önüne geçilip geçilemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Malliotakis, "Sanmıyorum. Sesimizi kullanabilir ve baskı uygulayabiliriz ve tam olarak bunu yaptık. Muhalefetimizi çok güçlü biçimde ifade ettik ancak hükümetin muhtemelen kendi başına ilerleme imkanı var; çünkü yasaklama bizzat hükümet tarafından getirilmişti" cümlelerinin altını çizdi.