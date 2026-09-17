https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/dsoden-ebola-uyarisi-salgininda-can-kaybi-3-bin-500u-asti-1108830858.html
DSÖ'den Ebola uyarısı: Salgınında can kaybı 3 bin 500'ü aştı
DSÖ'den Ebola uyarısı: Salgınında can kaybı 3 bin 500'ü aştı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T12:35+0300
2026-09-17T12:35+0300
2026-09-17T12:35+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
demokratik kongo cumhuriyeti
ebola aşısı
can kaybı
salgın
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında Ebola salgını ve küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.KDC'de Ebola salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlara dair umut verici işaretler gördüklerini kaydeden Ghebreyesus, Ituri eyaletinin en çok etkilenen bölgelerinde bulaşmanın azaldığını, Güney Kivu'da mayıstan bu yana yeni vaka bildirilmediğini ve bin 700'den fazla kişinin iyileştiğini belirtti.Ghebreyesus, bu durumun bir tesadüf olmadığını ve KDC hükümeti, DSÖ, diğer ortaklar ve sağlık çalışanlarının yoğun çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.KDC'de gelecek haftalarda aşı denemelerinin başlamasının beklendiğine işaret eden Ghebreyesus, denemelerde etkili olduğunun kanıtlanması halinde söz konusu ürünlere erişimi genişletmek için şimdiden hazırlık yaptıklarını vurguladı.Kuzey Kivu'da vakaların hızla arttığına işaret eden Ghebreyesus, son 2 hafta içinde haftalık vaka sayısının yaklaşık 100'den 200'ün üzerine çıkarak neredeyse iki katına ulaştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusyada-yeni-ebola-asisi-canli-virus-ornekleri-uzerinde-basariyla-test-edildi-1108819901.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola aşısı, can kaybı, salgın
dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola aşısı, can kaybı, salgın
DSÖ'den Ebola uyarısı: Salgınında can kaybı 3 bin 500'ü aştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini açıkladı. Ülkenin 7 eyaletinde 7 bin 200'den fazla vaka ve 3 bin 500'ün üzerinde ölüm bildirildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında Ebola salgını ve küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KDC'de Ebola salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlara dair umut verici işaretler gördüklerini kaydeden Ghebreyesus, Ituri eyaletinin en çok etkilenen bölgelerinde bulaşmanın azaldığını, Güney Kivu'da mayıstan bu yana yeni vaka bildirilmediğini ve bin 700'den fazla kişinin iyileştiğini belirtti.
Ghebreyesus, bu durumun bir tesadüf olmadığını ve KDC hükümeti, DSÖ, diğer ortaklar ve sağlık çalışanlarının yoğun çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.
KDC'de gelecek haftalarda aşı denemelerinin başlamasının beklendiğine işaret eden Ghebreyesus, denemelerde etkili olduğunun kanıtlanması halinde söz konusu ürünlere erişimi genişletmek için şimdiden hazırlık yaptıklarını vurguladı.
Ghebreyesus
, "Salgın büyümeye ve can almaya devam ediyor. 7 eyalette 7 bin 200'den fazla vaka ve 3 bin 500'ün üzerinde ölüm bildirildi. Ituri'de bulaşmanın azaldığına dair işaretler olsa da bu azalma çok yüksek bir seviyeden gerçekleşiyor. Sadece geçtiğimiz hafta Ituri'de yaklaşık 300 yeni vaka ve 160 ölüm bildirildi. Bu da ülke genelindeki toplam sayıların neredeyse yarısına tekabül ediyor."
dedi.
Kuzey Kivu'da vakaların hızla arttığına işaret eden Ghebreyesus, son 2 hafta içinde haftalık vaka sayısının yaklaşık 100'den 200'ün üzerine çıkarak neredeyse iki katına ulaştığını belirtti.
Ghebreyesus
, "Ebola salgını her şeyi daha da kötüleştiriyor. Açlık artıyor, insanlar sağlık merkezlerine gitmeyi bırakıyor. Anne ölümleri artıyor, HIV tedavisi aksıyor. Bu salgını yavaşlatmak ve durdurmak için kaynaklara ihtiyacımız var."
diye konuştu.