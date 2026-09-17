https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/dsoden-ebola-uyarisi-salgininda-can-kaybi-3-bin-500u-asti-1108830858.html

DSÖ'den Ebola uyarısı: Salgınında can kaybı 3 bin 500'ü aştı

DSÖ'den Ebola uyarısı: Salgınında can kaybı 3 bin 500'ü aştı

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T12:35+0300

2026-09-17T12:35+0300

2026-09-17T12:35+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

demokratik kongo cumhuriyeti

ebola aşısı

can kaybı

salgın

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında Ebola salgını ve küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.KDC'de Ebola salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlara dair umut verici işaretler gördüklerini kaydeden Ghebreyesus, Ituri eyaletinin en çok etkilenen bölgelerinde bulaşmanın azaldığını, Güney Kivu'da mayıstan bu yana yeni vaka bildirilmediğini ve bin 700'den fazla kişinin iyileştiğini belirtti.Ghebreyesus, bu durumun bir tesadüf olmadığını ve KDC hükümeti, DSÖ, diğer ortaklar ve sağlık çalışanlarının yoğun çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.KDC'de gelecek haftalarda aşı denemelerinin başlamasının beklendiğine işaret eden Ghebreyesus, denemelerde etkili olduğunun kanıtlanması halinde söz konusu ürünlere erişimi genişletmek için şimdiden hazırlık yaptıklarını vurguladı.Kuzey Kivu'da vakaların hızla arttığına işaret eden Ghebreyesus, son 2 hafta içinde haftalık vaka sayısının yaklaşık 100'den 200'ün üzerine çıkarak neredeyse iki katına ulaştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusyada-yeni-ebola-asisi-canli-virus-ornekleri-uzerinde-basariyla-test-edildi-1108819901.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola aşısı, can kaybı, salgın