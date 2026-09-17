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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/dev-dinozor-ile-insanlarin-ortak-yonu-ortaya-cikti-t-rexler-sicakkanliydi-1108820790.html
Dev dinozor ile insanların ortak yönü ortaya çıktı: 'T-rex'ler sıcakkanlıydı'
Dev dinozor ile insanların ortak yönü ortaya çıktı: 'T-rex'ler sıcakkanlıydı'
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Yeni araştırmada, T-Rex’in sıcakkanlı bir canlı olduğuna ve vücut ısısının insanlara yakın olarak ortalama 36 derece seyrettiğine dair bulgular ortaya çıktı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T05:24+0300
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yaşam
t-rex
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Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex’in vücut sıcaklığının insanlarınkine benzer olduğu bulgusuna erişti.' Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, T-rex'lerin vücut sıcaklığının ortalama 36 santigrat derece olduğu bilgisi yer aldı. Araştırmada, fosilleşmiş dinozor dişlerini incelediği, diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiği belirtildi.Bulgulara dayanarak T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağını düşünüyor.Ayrıca, araştırmacılardan Robert Eagle, söz konusu yöntemle keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/unlu-sef-arda-turkmene-michelin-yildizli-restoranda-solucan-surprizi-1108811519.html
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t-rex, dinozor
t-rex, dinozor

Dev dinozor ile insanların ortak yönü ortaya çıktı: 'T-rex'ler sıcakkanlıydı'

05:24 17.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTyrannosaurus rex (T. rex)
Tyrannosaurus rex (T. rex) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yeni araştırmada, T-Rex’in sıcakkanlı bir canlı olduğuna ve vücut ısısının insanlara yakın olarak ortalama 36 derece seyrettiğine dair bulgular ortaya çıktı.
Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex’in vücut sıcaklığının insanlarınkine benzer olduğu bulgusuna erişti.' Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, T-rex'lerin vücut sıcaklığının ortalama 36 santigrat derece olduğu bilgisi yer aldı.
Araştırmada, fosilleşmiş dinozor dişlerini incelediği, diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiği belirtildi.
Bulgulara dayanarak T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağını düşünüyor.
Ayrıca, araştırmacılardan Robert Eagle, söz konusu yöntemle keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.
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