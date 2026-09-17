https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/dev-dinozor-ile-insanlarin-ortak-yonu-ortaya-cikti-t-rexler-sicakkanliydi-1108820790.html

Dev dinozor ile insanların ortak yönü ortaya çıktı: 'T-rex'ler sıcakkanlıydı'

Dev dinozor ile insanların ortak yönü ortaya çıktı: 'T-rex'ler sıcakkanlıydı'

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmada, T-Rex’in sıcakkanlı bir canlı olduğuna ve vücut ısısının insanlara yakın olarak ortalama 36 derece seyrettiğine dair bulgular ortaya çıktı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T05:24+0300

2026-09-17T05:24+0300

2026-09-17T05:24+0300

yaşam

t-rex

dinozor

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Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex’in vücut sıcaklığının insanlarınkine benzer olduğu bulgusuna erişti.' Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, T-rex'lerin vücut sıcaklığının ortalama 36 santigrat derece olduğu bilgisi yer aldı. Araştırmada, fosilleşmiş dinozor dişlerini incelediği, diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiği belirtildi.Bulgulara dayanarak T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağını düşünüyor.Ayrıca, araştırmacılardan Robert Eagle, söz konusu yöntemle keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.

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t-rex, dinozor