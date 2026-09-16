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Ünlü şef Arda Türkmen'e Michelin yıldızlı restoranda 'solucan' sürprizi
Ünlü şef Arda Türkmen'e Michelin yıldızlı restoranda 'solucan' sürprizi
Sputnik Türkiye
Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da gittiği Michelin yıldızlı restoranda verdiği siparişte solucan çıktığını anlattı. Türkmen, yaşadığı şaşkınlığı sosyal... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T15:59+0300
2026-09-16T15:59+0300
yaşam
arda türkmen
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solucan
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Fransa'da gittiği Michelin yıldızlı lüks restoranda ünlü şef Arda Türkmen'in tabağından 'solucan' çıktı. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Türkmen, şikayet ettiği garsonun ise kendisine 'ah bu yeşillikler' cevabını verdiğini anlattı. Türkmen bu yaşadıklarına rağmen kendilerinden ücret alınıp alınmadığıyla ilgili de 'Evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler" ifadesini kullandı. Proteindir canım ne olacakSosyal medyasından yemeğinin fotoğrafını da paylaşan Türkmen şunları paylaştı: Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?Seçenekler:a- Her mekanda olabilirb- Proteindir canım ne olacak?c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyord- Skandal"Yemeği yediniz mi sorusuna yanıt verdi Türkmen solucanı görünce garsonu çağırdığını ve garsonun kendisine 'ah bu yeşillikler' gibi saçma bir yanıt verdiğini söylerken, "En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim.Garsondan 'Ah bu yeşillikler' gibi saçma bir cevap geldi. Ücretin hepsini aldılarEkstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı."
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arda türkmen, michelin, solucan
arda türkmen, michelin, solucan

Ünlü şef Arda Türkmen'e Michelin yıldızlı restoranda 'solucan' sürprizi

15:59 16.09.2026
Arda Türkmen sosyal medya
Arda Türkmen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da gittiği Michelin yıldızlı restoranda verdiği siparişte solucan çıktığını anlattı. Türkmen, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyasından paylaştı.
Fransa'da gittiği Michelin yıldızlı lüks restoranda ünlü şef Arda Türkmen'in tabağından 'solucan' çıktı. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Türkmen, şikayet ettiği garsonun ise kendisine 'ah bu yeşillikler' cevabını verdiğini anlattı. Türkmen bu yaşadıklarına rağmen kendilerinden ücret alınıp alınmadığıyla ilgili de 'Evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler" ifadesini kullandı.
Arda Türkmen sosyal medya
Arda Türkmen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
Arda Türkmen sosyal medya

Proteindir canım ne olacak

Sosyal medyasından yemeğinin fotoğrafını da paylaşan Türkmen şunları paylaştı:
Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?
Seçenekler:
a- Her mekanda olabilir
b- Proteindir canım ne olacak?
c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor
d- Skandal"

Yemeği yediniz mi sorusuna yanıt verdi

Türkmen solucanı görünce garsonu çağırdığını ve garsonun kendisine 'ah bu yeşillikler' gibi saçma bir yanıt verdiğini söylerken, "En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim.
Garsondan 'Ah bu yeşillikler' gibi saçma bir cevap geldi.

Ücretin hepsini aldılar

Ekstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı."
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