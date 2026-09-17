https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cybercab-kisa-yolculuklari-uzatiyor-mi-10-dakikalik-mesafe-70-dakika-surdu-1108825267.html
Cybercab kısa yolculukları uzatıyor mı? 10 dakikalık mesafe 70 dakika sürdü
Cybercab kısa yolculukları uzatıyor mı? 10 dakikalık mesafe 70 dakika sürdü
Sputnik Türkiye
Tesla'nın sürücüsüz Cybercab araçlarından biri, Austin'de yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen bir yolculuğu 70 dakikada tamamladı.
2026-09-17T10:00+0300
2026-09-17T10:00+0300
2026-09-17T10:00+0300
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Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, kısa mesafeli yolculuklarda izlediği dolambaçlı güzergahlarla gündeme geldi.ABD'nin Austin kentinde bir Cybercab yolcusu, Reddit'te yaptığı paylaşımda normal şartlarda yaklaşık 10 dakika sürmesi gereken yolculuğun 70 dakikaya uzadığını belirtti. Yolcunun aktardığına göre araç, varış noktasının ters yönüne doğru kilometrelerce ilerledikten sonra geri dönerek Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izledi.Yolcu yaşadığı deneyimi, "Cybercab beni bir saat boyunca rehin tuttu" sözleriyle anlattı ve aracın o gün 'manzaralı rotayı' tercih ettiğini belirtti.Otoyola çıkamıyorABD merkezli teknoloji blogu Electrek'e göre yolculuğun bu kadar uzamasının temel nedenlerinden biri, Cybercab'lerin henüz otoyollarda seyahat edememesi olabilir. Bu durum, araçların hedefe ulaşmak için daha uzun ve dolambaçlı yollar kullanmasına neden oluyor.Üstelik yolculuk öncesinde uygulamanın kullanıcıya yalnızca tahmini ücreti gösterdiği, yolculuğun ne kadar süreceğine ilişkin bir süre tahmini sunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle yolcular, kısa görünen bir mesafenin ne kadar uzun sürebileceğini önceden anlayamayabiliyor.Cybercab'ler, Tesla'nın henüz genel kullanıma sunmadığı Full Self-Driving yazılımının bir versiyonunu kullanıyor. Araçlar, kapsamlı biçimde haritalandırılmış ve belirli sınırlarla çevrilmiş bir geofenced alan içinde hizmet veriyor.Musk'ın eski açıklaması tekrar gündemdeCybercab'lerin belirli bir bölgeyle sınırlandırılması, Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçmişte yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme getirdi. Musk, 2019'da gerçek anlamda sürücüsüz araçların geofence adı verilen belirli bölgelerle sınırlandırılmasına ihtiyaç duymaması gerektiğini savunmuştu.Austin'deki son örnek, sürücüsüz araçların teknik olarak bir yolcuyu A noktasından B noktasına götürebilmesine rağmen, bunu hangi güzergahla ve ne kadar sürede gerçekleştireceğinin de kullanıcı deneyiminin önemli bir parçası olduğunu gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html
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Cybercab kısa yolculukları uzatıyor mı? 10 dakikalık mesafe 70 dakika sürdü
Tesla'nın sürücüsüz Cybercab araçlarından biri, Austin'de yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen bir yolculuğu 70 dakikada tamamladı. Yolcunun iddiasına göre araç, varış noktasının ters yönüne ilerledikten sonra kentin doğusundan büyük bir detour yaptı.
Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, kısa mesafeli yolculuklarda izlediği dolambaçlı güzergahlarla gündeme geldi.
ABD'nin Austin kentinde bir Cybercab yolcusu, Reddit'te yaptığı paylaşımda normal şartlarda yaklaşık 10 dakika sürmesi gereken yolculuğun 70 dakikaya uzadığını belirtti. Yolcunun aktardığına göre araç, varış noktasının ters yönüne doğru kilometrelerce ilerledikten sonra geri dönerek Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izledi.
Yolcu yaşadığı deneyimi, "Cybercab beni bir saat boyunca rehin tuttu" sözleriyle anlattı ve aracın o gün 'manzaralı rotayı' tercih ettiğini belirtti.
ABD merkezli teknoloji blogu Electrek'e göre yolculuğun bu kadar uzamasının temel nedenlerinden biri, Cybercab'lerin henüz otoyollarda seyahat edememesi olabilir. Bu durum, araçların hedefe ulaşmak için daha uzun ve dolambaçlı yollar kullanmasına neden oluyor.
Üstelik yolculuk öncesinde uygulamanın kullanıcıya yalnızca tahmini ücreti gösterdiği, yolculuğun ne kadar süreceğine ilişkin bir süre tahmini sunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle yolcular, kısa görünen bir mesafenin ne kadar uzun sürebileceğini önceden anlayamayabiliyor.
Cybercab'ler, Tesla'nın henüz genel kullanıma sunmadığı Full Self-Driving yazılımının bir versiyonunu kullanıyor. Araçlar, kapsamlı biçimde haritalandırılmış ve belirli sınırlarla çevrilmiş bir geofenced alan içinde hizmet veriyor.
Musk'ın eski açıklaması tekrar gündemde
Cybercab'lerin belirli bir bölgeyle sınırlandırılması, Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçmişte yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme getirdi. Musk, 2019'da gerçek anlamda sürücüsüz araçların geofence adı verilen belirli bölgelerle sınırlandırılmasına ihtiyaç duymaması gerektiğini savunmuştu.
Austin'deki son örnek, sürücüsüz araçların teknik olarak bir yolcuyu A noktasından B noktasına götürebilmesine rağmen, bunu hangi güzergahla ve ne kadar sürede gerçekleştireceğinin de kullanıcı deneyiminin önemli bir parçası olduğunu gösterdi.