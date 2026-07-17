https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Metro, metrobüs, taksi ve otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Metro, metrobüs, taksi ve otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T17:39+0300

2026-07-17T17:39+0300

2026-07-17T18:01+0300

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

otobüs

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Buna göre elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseltildi. Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 33.08'e yükselirken yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Metrobüs, metro, otobüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu?İBB Meclisi'nde kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü. Teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Bu kapsamda, elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması istendi.Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması teklifte yer aldı.Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi önerildi.Vapur ücretleri ne kadar oldu?Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarılması teklif edildi.Taksi indi bindi 230 lira olduTaksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi talep edildi.Minibüslerde indi bindi ücretleri yükseldiMinibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar olan mesafede 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya, öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya yükseltilmesi istendi.20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacakOkul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretlerinin ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 zam yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ibbden-kres-ucretlerine-yuzde-60-zam-yapildi-1107344379.html

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metro, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), otobüs, minibüs, taksi